أنباء عن تسليم أمريكا أكاديمياً مشتبهاً بضلوعه في الإبادة الجماعية لرواندا

كيجالي- د ب أ- قال شهود عيان إن المشتبه به في ارتكاب الإبادة الجماعية في رواندا عاد إلى وطنه اليوم الأربعاء بعد ترحيله من الولايات المتحدة.

وسلّم مسؤولون أمريكيون ليوبولد مونياكازي/ 65 عاماً / إلى الشرطة الرواندية في مطار كيجالي.

ويعتبر الادّعاء العام في رواندا أستاذ اللغويات، الذي عاش لمدة 12 عاماً في الولايات المتحدة، أحد المنظّرين الرئيسيين للإبادة الجماعية التي قتل خلالها متطرفو الهوتو 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين في عام 1994.

وألقى مونياكازي خطاباً قال فيه للهوتو إن أبناء التوتسي يستحقون القتل، وفقاً للائحة الاتهامات المنسوبة إليه.

ويواجه مونياكازي الاتهام بالمشاركة المباشرة في عمليات القتل. ويصرّ الاستاذ الجامعي على براءته.

وأصدرت رواندا مذكرات اعتقال بحق مونياكازي في عامي 2006 و2008.