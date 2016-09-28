“حماس″ تأسف لرحيل بيريز “دون محاكمة”





غزة- الأناضول- عبّرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ عن أسفها لرحيل الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز الذي توفي فجر اليوم الأربعاء دون محاكمته وفق قوانين العدالة الدولية.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح مكتوب وصل “الأناضول” نسخة منه: “تأسف “حماس″ أن بيريز توفي قبل أن تتم محاكمته وفق قوانين العدالة الدولية، بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا وأمتنا”.

وأضاف قاسم: “بيريز مرتبط في وعي شعبنا بالمجازر التي ارتكبها ضد الفلسطينيين من خلال تشريدهم وقتلهم”.

وأشار إلى أن القائد الإسرائيلي الراحل عمل أثناء توليه منصبه الرئاسي (2007-2014)، “على شنّ هجمات ضد شعبنا، وعمل على تبرير الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، عدا تلطخ يديه بالدم العربي”.

ودعا المتحدث باسم “حماس″ المجتمع الدولي إلى “عدم السماح لأي من القادة الإسرائيليين، بالهروب من العدالة الإنسانية والإسراع بتقديمهم للمحاكم الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.

وخلال الفترة الرئاسية لبيريز، شنّت إسرائيل ثلاثة حروب على غزة، الأولى بدأت في 27 ديسمبر/ كانون الثاني 2008 واستمرت 21 يوماً، وأسفرت عن مقتل 1417 فلسطيني وإصابة 4336، والثانية اندلعت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وتواصلت على مدار ثمانية أيام، ما أدى لمقتل 155 فلسطيني وإصابة نحو 1500 آخرين، فيما وقعت الحرب الأشرس على مدار 51 يوما في صيف 2014، وتسببت بمقتل أكثر من ألفي فلسطيني وإصابة نحو 11 ألف آخرين.

وقد توفي الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز، فجر اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ 93، بعد صراع مع المرض.

وبيريز الذي ولد عام 1923 بمدينة فيشنييفه في بولندا، قبل أن يهاجر عام 1934 إلى فلسطين، كان آخر القادة الأحياء المؤسسين لإسرائيل، بعد أن رحل في السنين الماضية دافيد بن غوريون، ومناحيم بيغن، وأرئيل شارون، واسحق رابين.

وتولى رئاسة الحكومة مرتين (1984-1986 و 1995-1996)، وشغل منصب نائب لوزير الدفاع تحت قيادة بن غوريون (1959-1965)، وكان وزيراً للمالية (1986-1987)، ووزيراً للدفاع (1974-1977 و 1995-1996)، ووزيرا للخارجية (1986-1988 و 2001-2002).

وخلال شغله منصب وزير الخارجية في حكومة اسحق رابين الثانية، أدار بيريز عملية السلام مع الفلسطينيين، فقاد المفاوضات السرية التي أجريت في أوسلو، والتي انتهت بتوقيع اتفاق في مراسيم احتفالية عُقدت في البيت الأبيض في 13 سبتمبر/أيلول 1993.

وفي 15 يوليو/تموز 2007 أدّى شمعون بيريز القسم رئيساً تاسعاً لدولة إسرائيل حتى 24 يوليو/تموز 2014.

وفي 13 سبتمبر/أيلول 2016 نقل إلى مستشفى تل هشومير في تل أبيب (وسط) بعد تعرّضه لجلطة دماغية إلى أن تم الإعلان عن وفاته، اليوم.