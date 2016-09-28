أمريكا تضع مغنياً مغربياً انضم لتنظيم “الدولة الإسلامية” على قائمة الإرهاب الدولي





واشنطن- الاناضول- وضعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مغنياً مغربياً كان مقيماً في إيطاليا، على القائمة الخاصة بالإرهاب الدولي بعد انضمامه للقتال بجانب تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وصل “الأناضول” نسخة منه، إنه “تم تصنيف أنس العبوبي ضمن القائمة الخاصة بالإرهاب الدولي”.

وأضاف أن العبوبي قاتل في سوريا لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” المصنّف ضمن القائمة الخاصة بالإرهاب الدولي منذ سبتمبر/أيلول 2013، وقاد هناك “مجموعة مكونة من 50 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً من أصول إيطالية”.

وأشار البيان إلى أن العبوبي بدأ رحلته مع التشدد عام 2012، بعد أن صار “نوعاً ما معروفاً في الأوساط الإيطالية لموسيقى الهيب هوب باسم مغني الراب ام سي خليفة”.

ولفت إلى أن السلطات الإيطالية قد ألقت القبض عليه في يونيو/ حزيران 2013 بسبب “تخطيطه لهجمة إرهابية في شمال إيطاليا وتجنيده لأفراد لعمليات مسلحة في سوريا، إلا أنه قد أخلي سبيله بعد أسبوعين من احتجازه ليفر بعدها بمدة قصيرة إلى سوريا”.

وبموجب هذا التصنيف، تقوم الولايات المتحدة بحظر وتجميد جميع ممتلكات العبوبي الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها، ويمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم على أراضيها من التعامل معه، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم له.