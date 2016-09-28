إصابة تلميذين ومدرّس فى حادث إطلاق نار بمدرسة أمريكية





تاونفيل/ أمريكا- دب ا- أصيب تلميذان على الأقل ومدرّس فى حادث إطلاق نار بمدرسة ابتدائية فى ولاية ساوث كارولينا بجنوب الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة” دبليو واى اف اف” المحلية عن شيلا كولى من مكتب الشرطة المحلية قوله إنه تم إلقاء القبض على مرتكب الحادث، وهو مراهق بحسب بعض التصريحات.

وأظهرت لقطات مصورة تواجداً أمنياً كثيفاً فى مدرسة تاونفيل الابتدائية، وتم إغلاق طريق سريع قريب من موقع الحادث، بينما اتخذت مروحية إنقاذ طريقها إلى هناك، ولم يكشف بعد عن المزيد من التفاصيل.

ورغم انتشار عمليات إطلاق النار فى الولايات المتحدة، إلا أن الحوادث التي تقع فى المدارس لازالت نادرة الحدوث، وفي عام 2012 وقع حادث إطلاق نار عشوائي فى مدرسة ساندي هوك الابتدائية فى نيوتاون، بولاية كونكتيكيت، راح ضحيته 26 شخصاً من بينهم 20 تلميذاً.

ويدرس بمدرسة تاونفيل نحو 300 تلميذ.