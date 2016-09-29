﻿«الشيوخ الأمريكي» يرفض «فيتو» أوباما حول مسودة قانون سيسمح بمقاضاة السعودية

واشنطن ـ من أثير كاكان صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض «الفيتو» للرئيس باراك أوباما، الذي مارسه ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

واستطاع المجلس، إبطال «فيتو» أوباما الذي أعلنه الجمعة الماضية، من أجل وقف مسودة «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون «11 سبتمبر»، والذي صوّت عليها الكونغرس الأمريكي بغرفتيه (الشيوخ والنواب) بالإجماع، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحصل قرار إبطال فيتو أوباما على تأييد 97 عضوا واعتراض زعيم الأقلية الديمقراطية هاري ريد وحده، بالإضافة إلى عدم تصويت اثنين من الأعضاء.

هذا ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار نفسه في مجلس النواب (الغرفة الثانية للكونغرس الأمريكي) اليوم الخميس.

وإذا ما استطاع القرار الحصول على أغلبية الثلثين في الغرفة الثانية، فسيكون هذا أول فيتو للرئيس أوباما يتم نقضه خلال سنوات حكمه الثمان للبلاد.

وتحتاج غرفتا الكونغرس الأمريكي إلى التصويت بأغلبية الثلثين في كليهما، من أجل نقض «فيتو» رئيس البلاد.

والجمعة الماضية، قال أوباما إن اعتراضه على مسودة القانون أساسه أن هذا التشريع «غير قادر على حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية، ولا تعزيز فعالية ردنا على هذا النوع من الهجمات».

وكشف أن مسودة القانون بصيغتها الحالية «ستسمح بالتقاضي برفع دعوى خاصة ضد الحكومات الأجنبية داخل المحاكم الأمريكية، على أساس ادعاءات تقول إن أفعال بعض الحكومات الأجنبية في الخارج قد جعلتهم مسؤولين عن إصابات سببها إرهاب وقع على الأراضي الأمريكية. وشدد على أن الموافقة على تحويل هذا التشريع إلى قانون «سيتيح الفرصة لرفع دعاوى ضد دول لم يتم تصنيفها بالإرهاب من قبل الحكومة التنفيذية (الأمريكية) كدول راعية للإرهاب، ولم تقم بشكل مباشر بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة».

وأكد على أن هذا القانون «سيضر بالمصالح الأمريكية على نطاق واسع».

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم «القاعدة» باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون. (الأناضول)