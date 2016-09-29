﻿مِثْلَ كمنجةٍ تتنهَّد

صوت

إلى المُتَنبِّي

مسامُكَ التي انكفأتْ عليْكَ لتندهَ لونَكَ الماضي، مضتْ

الرِّيحُ سفَّتْ آخِرَ تلَّةٍ مِن: ما صَرَخْتْ . ب

دمعاتٍ مُجوَّفةٍ سيمدحُكَ الذين مدحتَهم

مخلِّفَهم وراء

تلعقُ الأزمانُ خيْبَتَهم

ماذا تركتَ لهم غيرَ مجرَّة الأضراسِ تنهشُهم؟ مسامُكَ التي انطفأَتْ عليْكَ

توهَّجَتْكَ وأنت:

أنتَ

مجرَّةُ الأجراس

25/6/2001 شندي

وُصُول

إلى خالد حسن عثمان

أَيَّةُ ضَحْوَةٍ لتقولَها شمسٌ تشِعُّ مِلءَ نفاذِهِ ؟

الأرضُ خطْوَتُهُ

وبلادُهُ عطرُ الكمنجةِ هذهِ .

11/8/2001 شندي

تجاوُز

إلى قاسم حدّاد

الوجوهُ التي تعرِفُها

جئتَ تذرِفُها

واحِداً

واحداً

هل أنتَ غِمْدٌ لكلِّ هذا الدمع ْ؟

ها أنتَ أُغنيةٌ تُلَحِّنُ ضوءَها عُمقاً لهذا الصوتِ

فافتَحْ للمَدى باباً

تمرُّ الروحْ

وافتحْ

أنتَ البابُ مرَّ

وأنتَ وجهُ مرورِهِ المفتوحْ

14/6/2001 شندي

إمام

إلى البخاري الصدّيق

على مَزاجِ التبغِ نجمتُهُ تدلَّتْ

فقلَّتْ عن مِزاجِ الأرضِ فِيهْ

يُنادي في فِجاجِ الناسِ :

حيَّ

فيجيءُ وَحدَهُ يقتفيهْ

14/6/2001 شندي

سُطُور

إلى محجوب شريف

ضحكةُ الماسِ

عَيْنُهُ لمْعةُ الإحساسِ، هَبْ، قالتْ خُطاهُ

فما الذي بالروحِ ينْعَطِرُ؟

جَسَدٌ؟

هو الأرضُ تمشي بأجنحةٍ من القُبَلِ

قلبُهُ ضفَّتا نسْمةٍ، بينهما يموجُ الناسُ

والبسماتُ شوْلاتٌ .

بأنفاسِهِ يكتبُ الحياةَ فتراهُ على بياضِ القلبِ ينسطِرُ

11/8/2001 دنقلا

لوحةُ العالَم

إلى يانيس ريتسوس

ليستْ زهْرَةً هذهِ التي تفتّحتْ

ولوَّنَتْ بالعبيرِ نوافذَ الحياة

قُبْلَتِي على جَبينِ شِعْرِك

ليس طائراً

ذلك الذي غرّدَ

على غُصونِ الشَّجَرة

ليستْ شجرَةً

هذه الأُغنية

28 أغسطس 2016 الخرطوم

لوغ

إلى شيركو بيكه س

1

الجبلُ الوحيد

في العَراءِ الوحيد

تَنَهَّدَ روحَهُ ونباتَهُ

الجبلُ البعيد

في العراءِ البعيد

يَسْرُدُ جِسْمَهُ وثباتَهُ

2

مَرَّ السَّحابِ تمرُّ الجبالُ

ولا تلتفِت .

3

سَوْفَ يَلْتَبِسُ المدى

لكنْ تُمَيِّزُهُ

كلُّ الجهاتِ عِرَاق

ويداكَ حيِّزُهُ

4

صَرْخةٌ في كفِّ الجبلْ

هذهِ الصخرةْ

صخرةٌ في كفِّ الجبل

هذهِ الزَّهرة

17 /8 / 2001 الخرطوم