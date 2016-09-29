﻿الفصائل الفلسطينية تطالب باستمرار الانتفاضة كخيار إستراتيجي ودعم المقاومة لنيل الحقوق

غزة – «القدس العربي»: أكد ممثلون عن عدة فصائل فلسطينية على ضرورة استمرار «خيار الانتفاضة والمقاومة» لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وذلك في ذكرى مرور 16 عاماً على اندلاع أحداث انتفاضة الأقصى في عام 2000.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد بعنوان «وتستمر الانتفاضة» شارك فيها ممثلون عن عدة فصائل فلسطينية، في مدينة غزة، شددت على أن «خيار الانتفاضة» يعد «خياراً استراتيجياً» لنيل الحقوق الفلسطينية، والتصدي للاحتلال. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها «انتفاضة القدس طريق التحرير» و «يا قدس إنا قادمون».

وأكد النائب سالم سلامة، القيادي في حركة حماس على ضرورة المحافظة على استمرار الانتفاضة الفلسطينية في وجه الاحتلال، من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته. وأكد على دعم المقاومة بكل أشكالها والحفاظ على استمرار بقاء الانتفاضة.

وخلال الوقفة أيضا دعا طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، الفصائل الفلسطينية إلى تكثيف الفعاليات والجهود لمحاصرة الاحتلال. وأكد على دعم الشعب الفلسطيني بكل الإمكانيات من أجل تمكينه من الاستمرار في الانتفاضة. وشدد على ضرورة محاكمة ومحاسبة إسرائيل، وإخضاعها للعقاب الدولي، بسبب ما اقترفته من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، على استمرار الشعب الفلسطيني في المضي في طريق الانتفاضة والمقاومة، وشدد على ضرورة عدم الرضوخ لقرارات التسوية الدولية. واعتبر وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز «المسمار الأخير في نعش الاحتلال ووجوده على الأرض الفلسطينية». وقال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في تصريحات لوكالة «فلسطين اليوم» المحلية، إن مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي «لم تتوقف منذ 100 عام، برغم كافة التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا من أجل استعادة حقوقه كاملة وعودته لأرضه». وشدد على أن المقاومة مستمرة «بالرغم من الاتفاقيات التي حاولت إجهاضها باتفاق أوسلو والتنسيق الأمني». وأكد المدلل على أن «انتفاضة القدس امتداد لانتفاضة الأقصى وانتفاضة الحجارة، وكافة المواجهات على مدار عقود من الزمن، وبالرغم من المحاولات العقيمة التي تمثلت في مطاردة أجهزة أمن السلطة لرجال المقاومة، وهدم بيوت الشهداء والأسرى، ومحاصرة شعبنا فإن الانتفاضة مستمرة». ورأى في الذكرى الـ 16 لاندلاع «انتفاضة الأقصى» أن العمليات الفدائية كانت دافعاً لـ «طرد» إسرائيل من قطاع غزة». وقال: «هذا الخيار هو الوحيد الذي من الممكن أن تطرد الاحتلال من القدس والضفة».

وكانت أحداث «انتفاضة الأقصى» قد انفجرت في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون إلى المسجد الأقصى في 28 سبتمبر/ ايلول من عام 2000. وجاء اقتحام شارون للمسجد الأقصى بعد فشل قمة «كامب ديفيد» للسلام، في الوصول إلى تسوية للصراع.

وعقب الزيارة الاستفزازية التي قال خلالها شارون أن الحرم القدسي «سيبقى منطقة إسرائيلية» اندلعت مواجهات في كل المناطق الفلسطينية تحولت إلى انتفاضة عرفت باسم «انتفاضة الأقصى» التي سرعان ما لجأت فيها الفصائل الفلسطينية لاستخدام السلاح ضد إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ عمليات فدائية في قلب المدن الإسرائيلية. وتخلل الانتفاضة قيام إسرائيل بشن هجمات دامية استهدفت كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. كما شهدت تلك الانتفاضة قيام الاحتلال بتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال لقيادات الصف الأول، استهدفت الرئيس ياسر عرفات، الذي توجه أصابع الاتهام للاحتلال بالوقوف وراء تسميمه، وكذلك استخدام الطائرات الحربية في اغتيال مؤسس حركة حماس أحمد ياسين والقيادي البارز فيها عبد العزيز الرنتيسي، وكذلك في عملية اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، وعدد كبير من قادة المقاومة.