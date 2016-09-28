﻿السلطات المغربية ترحل ناشطين اسبانيين للاشتباه بقيامهما بعمل لصالح البوليساريو

الرباط – «القدس العربي»: اعتقلت السلطات المغربية ناشطين إسبانيين في مدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء الغربية، للاشتباه بقيامهما بعمل لصالح جبهة البوليساريو دون إذن قانوني وقررت ترحيلهما خارج المدينة. وقالت مصادر صحافية مغربية إن الشرطة، اعتقلت الاثنين، ناشطين إسبانيين، في مدينة العيون، للاشتباه في إنجازهما «عملا حول الصحراء» من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. وأفرجت الشرطة عن الناشطين الإسبانيين، الموقوفين الثلاثاء بعد الاستماع إليهما، وأرسلتهما إلى مدينة أكادير في أفق ترحيلهما إلى مدينة قرطبة الإسبانية، اليوم الأربعاء (أمس). ووصل الناشطان الإسبانيان، حسب شهادة أب أحدهما، يوم السبت الماضي الى مدينة العيون وأقاما في بيت للاستقبال في المدينة وتحدثا إلى نشطاء صحراويين، «لكن بعد الدخول إلى ذلك البيت بقليل، وصلت عناصر الشرطة، وطلبت منهما الخروج»، وحينها هرب الإسبانيان من المنزل إلى آخر، قبل أن تهتدي الشرطة إليهما، حيث تم توقيفهما. وأضافت المصادر أن الأمن المغربي تعامل بشكل جيد مع الناشطين، على الرغم من رفضهما حدث اعتقالهما. وكانت السلطات المغربية قد أوقفت، قبل أسبوع، في مدينة بني أنصار شمال البلاد صحافيا وقسا إسبانيين، بتهمة «التبشير»، ورحلتهما إلى مدينة مليلية.