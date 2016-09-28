﻿وزير الخارجية الإيراني يصل أنقرة قبيل ساعات من وصول ولي ولي عهد السعودية

إسطنبول ـ «القدس العربي»: في زيارة لم يكن معلن عنها مسبقاً، وصل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك قبيل ساعات من وصول ولي ولي العهد السعودي محمد بن نايف إلى تركيا في زيارة «هامة» تستمر ليومين، بالتزامن مع حراك دبلوماسي واسع تشهده العاصمة التركية.

والتقى ظريف الذي وصل أنقرة، صباح أمس الأربعاء، رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في مقر رئاسة الوزراء بقصر «جانقايا»، حيث ذكرت مصادر في رئاسة الوزراء أن يلدريم عقد اجتماعا مغلقا مع ظريف استمر نحو ساعة، وذلك عقب اجتماع الوزير الإيراني مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو جرى خلاله مناقشة «العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية»، فيما قالت وسائل إعلام تركية إن الملف السوري تصدر مباحثات الطرفين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن زيارة ظريف الثالثة خلال شهر ونصف إلى أنقرة تهدف إلى إجراء محادثات مع مسؤولين أتراك كبار حول تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، في حين رفض مصدر مقرب من الحكومة التركية لـ«القدس العربي» تأكيد أو نفي وجود علاقة بين زيارتي ظريف وبن نايف إلى أنقرة. وعلى الرغم من التباعد الكبير بين مواقف أنقرة وطهران حول الملف السوري، إلا إن البلدين يعملان على «تحييد الخلافات» في مسعى لاستمرار العلاقات الاقتصادية بينهما.

ومن المقرر أن يصل محمد بن نايف بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي إلى تركيا اليوم الخميس، في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، وكبار المسؤولين في الحكومة التركية، وذلك «لبحث تعزيز العلاقات بين الرياض وأنقرة وأوجه التعاون المشترك في المجالات كافة»، مصادر سعودية وتركية متطابقة.

السفير التركي في السعودية يونس دميرار، أوضح أن مواضيع سياسية واقتصادية سيتم التطرق إليها خلال الزيارة، قائلاً: «من أبرز القضايا التي سيناقشها الجانبان: المواضيع السياسية ومحاربة الإرهاب والتنسيق فيما بينهما، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية وسبل تنميتها»، حسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية.

ونوه إلى دور الأمير محمد بن نايف في الملف السياسي، «إنه المسؤول عن هذا الملف في السعودية، لذا سيتم تناوله خلال المناقشات مع القيادة التركية، كما سيتم التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة في المنطقة». حيث من المفترض أن يرافق بن نايف وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير المالية إبراهيم العساف، والثقافة والإعلام عادل الطريفي، ومسؤولون آخرين في الوفد».

وبجانب الملفات السياسية، يتوقع أن تركز المباحثات على الجانب الاقتصادي بهدف زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

والثلاثاء، استقبل أردوغان، وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في العاصمة أنقرة، عقب لقاء الأخيرة مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم ووزير الخارجية مولود جاويش إغلو، حيث جدد الوزير البريطاني تضامن لندن مع أنقرة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة وأكد على ضرورة تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

كما بحث جاويش أوغلو، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور أنقرة المستجدات الإقليمية وملفي العراق وسوريا، بعد أن زار المسؤول الأمريكي مبنى البرلمان التركي واطلع على حجم الدمار الذي خلفه القصف الذي نفذه الانقلابيين أثناء محاولة الانقلاب منتصف يوليو/تموز الماضي.