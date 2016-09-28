﻿العبادي يجدد انتقاد البرلمان لـ«عرقلته عمل الحكومة» ويرفض تحديد موعد بدء معركة إستعادة الموصل

بغداد ـ «القدس العربي»: جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، انتقاده للبرلمان لتعطيله عمل الحكومة وقت الأزمة المالية والأمنية، داعيا حكومة كردستان إلى الشفافية في قضية تصدير النفط، فيما رفض تحديد موعد بدء عملية تحرير الموصل.

وأكد في مؤتمر صحافي في بغداد عقب عودته من رحلة إلى الولايات المتحدة، «أن تحديد تاريخ انطلاق معركة تحرير الموصل مرهون بجاهزية القوات الأمنية والدعم الدولي وتأمين حياة المدنيين، مستغربا من الجهات التي تحدد مواعيد لهذه العملية دون أساس».

وأضاف العبادي أن «تحرير الشرقاط والقيارة تم بوقت قياسي»، مبينا أن البعض أراد ان لا نحرر الأنبار عبر الكذب والاستهداف وكلما اقتربنا من تحرير الموصل بدأ الآخرون بالمعارضة لأن تحريرها سيكشف الكثير من الملابسات ومن كان المسؤول عن احتلال تنظيم الدولة لها.

وتابع أن قيادات العالم أكدت ان الفرقة الذهبية هي افضل الفرق المقاتلة في العالم، مؤكدا أنه لا يريد ان يعطي الفرصة لتنظيم الدولة، لذا يجب ضربه بشدة لأنه يشكل خطرا حقيقيا.

وعن موقفه من استجوابات الوزراء في البرلمان، أعرب عن استغرابه من ان تكون الدولة خالية من وزراء أمنيين ووزير مالية ووزير الخارجية في خضم أزمة مالية وحالة حرب، متسائلا: لمصلحة من يتم ذلك؟ رافضا السماح لأية جهة بفرض ارادتها على جميع اعضاء البرلمان.

ودعا البرلمان إلى تطبيق العدالة على اعضائه اولا قائلا: أين وصلت قرارات رفع الحصانة عن نواب مطلوبين للقضاء؟

وطلب العبادي، ان يكون التصويت علنيا في جلسات الاستجواب في مجلس النواب وليس سريا، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالأمن الوطني.

وموضحا ان البعض يدفعنا للتجاوز على القانون واستخدام القوات الأمنية ضد المواطنين لكننا لن نفعل ذلك.

وأشار إلى انه سيقبل الوزير الحزبي إذا كان مهنيا ويريد خدمة العراق وشعبه، مبينا انه سيختار افضل المواصفات المطروحة في ترشيح الوزراء البدلاء داعيا البرلمان إلى التعاون بهذا الصدد.

وكشف العبادي ان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سيزور بغداد قريبا للتباحث بشأن العلاقات بين كردستان والحكومة المركزية وتحرير الموصل، نافيا وجود نية لدى إقليم كردستان للانفصال عن العراق، ومستغربا من صدور دعوات بإجراء استفتاء بشأن مستقبل الإقليم. وشدد على ضرورة توفير الشفافية في تصدير النفط من كردستان لضمان عدالة توزيع العائدات، مشيرا إلى «أننا نعمل في الظلام ولا نعرف أين تذهب واردات النفط»، منوها أن عائدات النفط الذي تصدره حكومة الاقليم اكثر من حصتها في الميزانية، داعيا إلى «العمل على أن تكون هناك شفافية بالتعامل بين الإقليم والمركز»، لافتا إلى أن «المجتمع الدولي يريد أن يرى عراقا موحدا ويجب إتباع سياسة واضحة مع كردستان لتحقيق هذا».

وعن الموقف من وجود القوات التركية شمال العراق، أعرب العبادي عن استغراب من تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن تحرير الموصل، مبينا أننا «نبدي حرصنا على العلاقة مع تركيا وكل دول الجوار وأدعو انقرة إلى التعاون».

ولفت إلى انه في حال كانت هناك مخاوف تركية من تواجد حزب العمال في جبال قنديل، فأشار إلى أن وجودهم هناك منذ الثمانينيات وليس الآن وان أرض العراق ليست مكانا للنزاع فيها.

وأكد أن تركيا ليست جزءا من التحالف الدولي ضد التنظيم وليس لها أي دور في العمليات العسكرية ضده، فيما أبدى عدم رغبته بحدوث تصادم مع القوات التركية المتواجدة في شمال العراق. وشدد أن «وجود القوات التركية غير مرحب به وندعوها للخروج من العراق»، مؤكدا أن «وجود القوات التركية عرقل جهودنا في محاربة التنظيم».

وكان العبادي قد عاد للتو إلى العراق، من زيارة إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اجرى لقاءات مع العديد من قادة الدول المعنية بالوضع العراقي، اضافة إلى لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي لبحث الحصول على قروض مالية لتغطية عجز الميزانية.