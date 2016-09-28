﻿اقتراحات أمريكية لوقف إطلاق النار في حلب واستمرار دراسة الخيارات والقرار بيد أوباما

واشنطن ـ «القدس العربي»: أكدت الخارجية الأمريكية أن الوزير جون كيري قدم بعض الاقتراحات للروس لوقف إطلاق النار في حلب ولم يتلق أي جواب.

وأشار نائب الناطق باسم الخارجية مارك تونر إلى «إننا مازلنا على استعداد للحوار مع روسيا حول إنقاذ وقف الأعمال العدائية ووقف الهجمات ضد حلب التي نعتبرها غير مقبوله، ولايمكننا أن ننظر إلى ما يحدث في حلب ونتظاهر أن وقف الأعمال العدائية مازال قائما، إننا ندعو روسيا لوقف الهجمات ضد السكان المدنيين في حلب، وسوف يستمر كيري في السعي للخيار الدبلوماسي حتى نهايته. ومازلنا متمسكين بالاتفاقية التي توصلنا إليها مع الروس».

وحول بعض الدول الخليجية التي تقترح تزويد المعارضة بالمزيد من الأسلحة بما فيها الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف (مانبادز) يقول تونر «لايمكنني التحدث نيابة عن هذه الدول ولكن إذا انهار كل شيء فإن هذا السيناريو موجود والإمكانية قائمة، ولا يمكننا أن نملي على الدول التي تريد دعم المعارضة السورية بما يجب أن تفعله اولا تفعله».

وكرر أن ما يحدث في حلب خرق للقانون الدولي، وفقا لماقاله وزير الخارجية كيري أمام مجلس الأمن الدولي، حيث يتم شن هجمات عشوائية ضد المدنيين في حلب.

وأضاف «في الوقت نفسه فإننا مازلنا نطالب بدخول المساعدات الإنسانية لحلب. وقد دعت منظمة الصحة العالمية لإقامة ممرات إنسانية لإخلاء الجرحى من حلب. إننا ندعم ذلك ولكننا في الوقت نفسه نقول إن المصابين يجب أن نقدم لهم العلاج في حلب وليس عليهم المغادرة للحصول على العلاج».

وحول مقتل أكثر من ألف مدني من جراء 1700 غارة جوية خلال الثمانية أيام الماضية تحت غطاء وقف الأعمال العدائية الذي لم تلتزم به روسيا أو النظام السوري علق تونر «من الصعب معرفة استراتيجية هذه الهجمات الضارية والفظيعة ضد حلب من قبل النظام وإصراره على الحل العسكري للنزاع مع أن روسيا تدعي أنها تؤيد الحل السياسي وأنه لا حل عسكريا، وسنستمر عبر القنوات المتاحة لنا لجعل النظام يوقف هجماته».

ولما سئل ما الفرق بين حلب وبين الإزيديين في جبل سنجار أو ليبيا، حيث توعد القذافي اصطياد الليبيين كالجرذان، وقمتم بالتدخل لإنقاذهم وهناك 250 ألف مدني في حلب يتعرضون للقصف الجوي المستمر وهجوم أرضي من قبل النظام؟

أجاب تونر «لا يمكن المقارنة بين النزاعات المختلفة والوضع في حلب معقد جدا، وإننا مستمرون بدراسة جميع الخيارات ولانستبعد أيا منها، وإننا ندرس الخيارات في وزارات عدة (أي الخارجية والدفاع والاستخبارات) والقرار النهائي بيد الرئيس اوباما».

وأكد اجتماع توني بلينكين نائب وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس اردوغان ومعه فريق كبير يشتمل على المبعوث الأمريكي الخاص بريت ماكغيرك ونائب مساعد وزير الخارجية جوناثان كوهين وقائد العمليات العسكرية في العراق الجنرال تاوسند للبحث مع القادة الأتراك في خطط تحرير الموصل والرقة ودابق من تنظيم «الدولة» وكيف يمكن تطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الأتراك.