﻿مستشار لنيكولا ساركوزي يكشف فضائح وأسرار ويفجر «قنبلة» من العيار الثقيل

باريس ـ «القدس العربي»: من المنتظر أن يصدر اليوم الخميس في باريس كتاب تحت عنوان «قضية شعب : الحكاية الممنوعة حول رئاسة ساركوزي» لباتريك بويسون مستشار الرئيس الفرنسي السابق ما بين 2005 و2012.

وأجمعت وسائل الإعلام الفرنسية على أن الكتاب سيكون بمثابة «قنبلةشديدة الانفجار» في وجه ساركوزي الذي عاد للحياة السياسية من جديد من أجل خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت العلاقات بين الرجلين قد تدهورت بشكل كبير بعدما رفع الرئيس الفرنسي السابق دعوى قضائية ضد مستشاره السابق على خلفية إقدام هذا الأخيرعلى تسجيل المحادثات والاجتماعات الخاصة والسرية لساركوزي من دون علمه.

وحسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن الكتاب سيكون له لا محال وقع وصدى كبيران على الساحة السياسية وعلى الرئيس ساركوزي، لأنه يحكي وقائع وأحداث خلال ولايته بينها استهتاره وإساءته لعدد من القيادات المقربة منه وهذا ما سيزيد من تأزيم علاقاته معها، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانشقاقات والتصدعات في حزب «الجمهوريين».

ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية عددا من فقرات كتاب بارتيك بويسون الذي عكف على كتابته لمدة عام والذي سيصدر عن دار النشر «بيران» ويقع في 464 صفحة.

والأكيد أن توقيت صدور الكتاب ليس عرضيا بل اختاره بارتيك بويسون بعناية، وذلك قبل أسابيع فقط من الانتخابات التمهيدية التي يخوضها ساركوزي من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وترى فانيسا شنايدر الكاتبة والمحللة السياسية في تصريح خاص لـ»القدس العربي» أن «بويسون يريد الانتقام من ساركوزي واغتياله سياسيا من أجل منعه من الترشح لرئاسيات 2017 ».

وهاجم صاحب كتاب «قضية شعب» حصيلة ولاية الرئيس السابق كما وصفه بأقذع النعوت، كما وصفه بـ«المضارب السياسي الذي حول منصب الرئاسة إلى بهرجة إعلامية».

وصف طبعه بالحاد جدا وبأنه سياسي لا يتواني في سحق خصومه من أجل الظهور بمظهر الزعيم «الذي لا يشق له غبار بين قيادات حزبه». كما اتهم بويسون ساركوزي بتمييع العمل السياسي بعدما، وترك زوجته كارلا بروني تتدخل في العديد من المسائل و»الملفات المستعصية التي لا علاقة لها بها ولا تفهم فيها شيئا».

الكيد والتحامل على رئيس الحكومة

ويروي باتريك بويسون في أحد فصول كتابه، أن ساركوزي حاك العديد من المؤامرات لخصومه بينهم رئيس الحكومة السابق دومينيك دوفيلبان. ففي حادثة تفجر المظاهرات والاحتجاجات الطلابية العارمة في 2006 ضد قانون العمل، يزعم بويسون أن الرئيس السابق الذي كان يشغل منصب وزيرالداخلية وقتئذ، أعطى تعليماته لقوات الأمن بعدم التدخل لتفريق المظاهرات من أجل إضعاف خصمه اللدود دومينيك دوفيلبان الذي كان يعتزم وقتها الترشح أيضا للانتخابات الرئاسية في 2007.

ويؤكد أن ساركوزي اعترف له في إحدى الجلسات الخاصة بينهما بقوله «تركت عصابات من الشباب العرب والسود تهاجم عددا من الشباب البيض في ساحة الانفاليد، من أجل تأليب الرأي العام ضد رئيس الحكومة». وحسب المستشار السابق لساركوزي فإن الهدف من خلال هذه الخطوة كان من أجل إظهار وزير الداخلية على أنه يتحكم في الوضع الميداني لوقف كل أعمال الشغب، وفي المقابل إظهار رئيس الحكومة دوفيلبان ضعيفا أمام المحتجين. وجدير بالذكر أن ساركوزي كان معروفا بعدائه لدومينيك دوفيلبان خصوصا بعد تولي هذا الأخير لمنصب رئيس الحكومة في عهد جاك شيراك.

مبادئ لوبن هي مبادؤنا أيضا

كما يتطرق الكتاب للعلاقات المشبوهة بين ساركوزي وجان ماري لوبن خصوصا خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2007 حيث اعترف بويسون أن ساركوزي «قرر إرسالي للقاء جان ماري في منزله وطلب مني أن أسأله: ما ذا يريد بالضبط ؟ وإذا كان يريد أن أستقبله فسأفعل «. ويبدو أن الهدف من الزيارة كان من أجل استمالة أصوات ناخبي اليمين المتطرف لكي يصوتوا لصالحه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. كما زعم بويسون أن ساركوزي تعهد للوبن بأن « يعمل على حصول حزبه على تمثيلية في البرلمان ومجلس الشيوخ». ويعتبر باتريك بويسون أحد كبار المنظرين للتقارب بين حزب اليمين واليمن المتطرف وساهم بشكل كبير في التأثير على المرشح ساركوزي وقتئذ لتبني أطروحات اليمين المتطرف. ويسرد في كتابه قول ساركوزي في 2005 إثر اجتماع خاص قوله «إن مبادئ حزب الجبهة الوطنية هي مبادئ كل الفرنسيين، ومبادؤنا نحن أيضا، فقط لوبن يعبر عنها بطريقة خاطئة».

فيون… وارتداء الشبشب المغربي

كما يحكي حادثة في كتابه تتعلق بغضب وسخرية ساركوزي من رئيس حكومته فرانسوا فيون عندما حضر مراسم تشييد مسجد لمسلمي مدينة ارجونتوي في 28 تموز/ يونيو 2010، حيث يسخر ساركوزي من فيون قائلا «ماذا يفعل هذا الأبله…هل ينوي حضور اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل مرتديا الشبشب المغربي وسجادة للصلاة».

شيراك رجل فاسد

ويزعم باتريك بويسون أيضا في كتابه أن ساركوزي كان يكن كرها دفينا لجاك شيراك، وسرد حادثة حول مثول أحد المقربين منه أمام المحاكم ويدعى روبير بورجي لضلوعه في قضايا فساد مع الدول الإفريقية، ولتبرئة ذمته أكد هذا الأخير للقضاء أنه سلم بنفسه لشيراك «ملايين الدولارات قادمة من الرؤساء الأفارقة». وتعقيبا عن هذه الحادثة يقول ساركوزي «لم أر في حياتي رجلا أكثر فسادا من شيراك. كان واضحا أن شيراك سيدفع الثمن يوما ما، بسبب قضايا الفساد العديدة التي تورط فيها. أتذكر أنه أجبرني في أحد الأيام على التوقيع على عقد مع السعودية. لا أفهم كيف تجرأ وأجبرني على ذلك».

ستروسكان… سأفجر فضائحه الجنسية

يقول باتريك بويسون إن ساركوزي كان يخشى مقارعة دومينيك ستروسكان في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بسبب شخصيته القوية والتفاف حزب اليسار حوله من أجل خوض الانتخابات الرئاسية، ويبدو أنه كان ينتظر الوقت المناسب لمهاجمة خصمه المرتقب عبر تسريب فضائح أخلاقية ضده. يقول في كتابه إن ساركوزي كان يتوعد ستروسكان قائلا» إن هذا الرجل مقرف للغاية، بحوزتي عدة فضائح جنسية سأفجرها».

وكما هو معروف فإن المدير السابق لصندوق النقد الدولي كان قد تورط في اعتداء جنسي على خادمة في أحد أفخم الفنادق في نيويوك في 2011 وهو ما عجل بنهاية حياته السياسية وفسح الطريق أمام المرشح فرانسوا أولاند لخوض سباق الرئاسيات.