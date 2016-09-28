﻿اجتماع حول ليبيا الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية بمشاركة دول عدة ‏

باريس – وكالات : أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أمس الاربعاء ان اجتماعا حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل في باريس ‏بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة بينها مصر وتركيا ودول الخليج، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ‏ستيفان لوفول.‏ وقال غداة لقاء بين رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس فرنسوا أولاند في باريس «قال جان مارك آيرولت ‏إنه سيجمع دولا عدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والامارات وتركيا، لايجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة ‏في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية».‏

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أعرب عن تأييده لرئيس الوزراء الليبي فايز السراج الذي يزور باريس الثلاثاء، في ‏الوقت الذي تواصل فيه القوات المتحالفة مع حكومة السراج التي تساندها الأمم المتحدة تقدمها في المعارك للسيطرة على ‏آخر معقل لمقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ليبيا.‏

وقال، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في قصر الإليزيه، «من مصلحة المجتمع الدولي أن تكون ليبيا مستقرة ‏وموثوق بها، وبالتالي يجب علينا تقديم دعم كبير لحكومة الوحدة الوطنية». ‏من جانبه، أشاد السراج بالدعم المتواصل من فرنسا، وقال إن مناقشاته مع أولاند ركزت على التعاون الدولي في مجال ‏مكافحة الإرهاب، مضيفا «لقد اتفقنا على مواصلة التعاون العسكري والأمني بين فرنسا وليبيا».‏

وجاءت هذه المساندة على الرغم من النكسة السياسية التي تعرضت لها مؤخرا حكومة الوفاق الوطني الوليدة برئاسة السراج، ‏وذلك عندما طردت القوات المرتبطة بحكومة منافسة مقرها شرقي ليبيا القوات المتحالفة مع السراج من موانئ تصدير ‏النفط.‏

وعقد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ووزير خارجيته جان مارك آيرلوت، في العاصمة باريس الذي وصلها في وقت متأخر من مساء الاثنين.

ووصف مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في تصريحات، رافضا الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، اللقاءين بأنهما «كانا بشكل عام إيجابيين في ظل وجود رغبة مشتركة من الطرفين بتحسين العلاقات التي شهدت توترا إثر مقتل الجنود الفرنسيين في الشرق الليبي في أواخر تموز/ يوليو الماضي». وقال المصدر المطلع إن السراج أوضح للجانب الفرنسي خلال اللقاءين اللذين عقدا، مساء الثلاثاء، ضرورة أن «يكون أي تدخل عسكري او استخباراتي فرنسي في ليبيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق». وأضاف المصدر بأن «اللقاءين تناولا التعاون المشترك في محاربة الإرهاب، ومقاومة الهجرة غير الشرعية».

في المقابل، أكد الجانب الفرنسي – بحسب المصدر نفسه- على دعمه للاتفاق السياسي الذي وقع في «الصخيرات» المغربية في كانون الأول / ديسمبر عام 2015 تحت إشراف الأمم المتحدة وعن دعمه للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق، معبرا عن استعداده التام لتقديم كل الدعم للمجلس لإنهاء الأزمة الليبية الحالية وإنهاء حالة الانقسام.

وفي سياق متصل، قال السراج في تصريحات لقناة «فرنسا 24»، الثلاثاء، إن العلاقة بين ليبيا وفرنسا «تاريخية وإن الظروف التي تمر بها البلاد اليوم تستلزم بناء شراكة بين البلدين في مختلف المجالات». وأضاف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن «ليبيا الآن في حاجة إلى مصالحة تشمل جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم وتياراتهم ولا تقصي أحدا، هذا ما يحتاجه الليبيون بعد هذا التشظي والانقسام».

وحول إذا ما كانت هذه المصالحة تشمل قائد القوات التابعة لمجلس نواب طبرق(شرق)، خليفة حفتر، قال السراج إنه «ليس هناك خلاف شخصي مع حفتر، هناك خلافات سياسية نسعى إلى تجاوزها والمضي قدما، كما نراهن على الروح الوطنية لجميع الليبيين».

وبشأن بناء المؤسسة العسكرية في بلاده، قال السراج: «نريد سلطة عسكرية تخضع للسلطة المدنية كما هو الحال في كل الدول الديمقراطية، لا نريد استنساخ دكتاتورية جديدة ولكن نريد بناء نظام مدني». و حول موقفه من سيطرة قوات حفتر على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد منتصف الشهر الجاري، قال السراج: «كنا نسعى أن لا يقع أي تصعيد في هذه المنطقة لما لها من خصوصية لاحتوائها على النفط الذي هو قوت الليبيين جميعا، لكن المهم اليوم هو أن أي قوة تحمي المنشآت النفطية يجب أن تكون تحت سلطة حكومة الوفاق».

يشار إلى أن تصريحات السراج تأتي بعد يوم من بيان لعقيلة صالح رئيس «مجلس النواب» المنعقد شرقي ليبيا وصف فيه حكومة الوفاق الوطني بـ»غير الشرعية»، مطالبا بالتعامل «فقط» مع «الحكومة المؤقتة» المنبثقة عن مجلسه «لحين تشكيل حكومة تمنح الثقة من قبل البرلمان وتؤدي اليمين القانونية أمامه»، وهو ما لم تنجح حكومة الوفاق في الحصول عليه حتى اليوم.