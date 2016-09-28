﻿ارتفاع الدولار وانخفاض الإسترليني

لندن – رويترز: ارتفع الدولار مقابل الين وسلة عملات أمس الأربعاء مع تحول الأنظار إلى شهادة جانيت يلينـ رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقررة في وقت لاحق.

وتدلي يلين بشهادتها نصف السنوية أمام لجنة بالكونجرس الأمريكي. وبينما من المتوقع أن تركز على النظام المالي، يقول متعاملون إنها على الأرجح ستجيب عن أسئلة تتعلق بتوقعات الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 95.648، واستعاد قوته مقابل الين. وصعدت العملة الأمريكية 0.2 في المئة إلى 100.60 ين، بعد أن بلغت أدني مستوياتها في شهر عند 100.085 ين أمس الأول.

وانخفض اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1190 دولار بعد وقوعه تحت ضغط في الجلسة السابقة، بفعل أجواء القلق بشأن مدى سلامة النظام المالي الأوروبي.

وتراجع اليورو أمس الأول مع هبوط أسعار أسهم «دويتشه بنك» – أكبر بنوك ألمانيا – إلى مستوى قياسي بفعل مخاوف متعلقة بمطالبة بقيمة 14 مليار دولار من قبل وزارة العدل الأمريكية. وقال هانز ريديكر رئيس إستراتيجية العملات لدى بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري الِأمريكي «بينما نعترف بتنامي المخاطر النزولية المحيطة باليورو على المدى القصير بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، فإننا نعتقد أن أي تراجع إلى تداولات عند 1.11 دولار توفر فرصة للشراء.»من جانبه انخفض الجنيه الإسترليني مجددا إلى أقل من 1.30 دولار أمس، بعدما قالت نعمت شفيق، نائبة محافظ بنك إنكلترا المركزي، انها تتوقع أن يحتاج البنك «عند نقطة ما» لإضافة المزيد من التحفيز النقدي للاقتصاد البريطاني لتخفيف الصدمة التي أصابته جراء التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت شفيق -التي ستتنحى عن عضويتها بلجنة السياسة النقدية في البنك العام المقبل- ان إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة في 2016 يتوقف على بيانات اقتصادية، مضيفة أنها تفضل التحرك بشكل استباقي بدلا من أن تكون متأخرة وتفعل شيئا لا يذكر بعد فوات الأوان.

وتتناقض تعليقات شفيق مع تلك الصادرة عن زميلتها عضو لجنة السياسة النقدية كريستين فوربز، التي قالت الأسبوع الماضي إنها لا ترى حاجة لإجراء تخفيض آخر.

كما أن نبرة الاثنتين جاءت أقل تفاؤلا من محافظ البنك، مارك كارني، الذي قال في مقابلة صحافية أمس ان آفاق الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل إيجابية، ما ساهم في دفع الإسترليني للارتفاع إلى 1.3032 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة.

وبحلول الساعة 0930 بتوقيت غرينتش جرى تداول الجنيه الإسترليني منخفضا 0.3 في المئة منذ بداية اليوم عند 1.2986 دولار. وتراجع الإسترليني أيضا مقابل اليورو بنسبة 0.3 في المئة إلى 86.365 بنس لليورو.