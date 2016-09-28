﻿كندا توافق على مشروع عملاق لتصدير الغاز يعارضه دعاة حماية البيئة

مونتريال – أ ف ب: واجهت الحكومة الكندية انتقادات حادة بعد موافقتها أمس الأول على مشروع للغاز تابع للمجموعة الماليزية «بتروناس»، يقام على ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية ويخصص إنتاجه من الغاز المسال للتصدير إلى اسواق آسيا.

ويدين المدافعون عن البيئة ومجموعات السكان المحليين هذا المشروع ويطالبون الحكومة بعدم الموافقة عليه.

ويقضي المشروع ببناء انبوب للغاز ومرفأين للغاز المسال، في جزيرة تقع شمال المقاطعة الواقعة على المحيط الهادئ، في منطقة مفضلة لسمك السلمون وقرية من محمية طبيعية هائلة.

وكان المشروع معلقا بانتظار قرار للسلطات الفدرالية بعدما اصدرت حكومة المقاطعة رأيا إيجابيا فيه.

وقالت وزيرة البيئة الكندية، كاترين ماكينا، في مؤتمر صحافي في ريتشموند الضاحية الجنوبية لفانكوفر ان الحكومة وافقت على مشروع «نورثويست باسيفيك إل.إن جي».

واضافت «كما اكد رئيس الوزراء، ان المشروع أساسي لنقل الموارد إلى الاسواق في القرن الحادي والعشرين والعمل بطريقة دائمة ومسؤولة»، وتحدثت عن «واحد من أهم المشاريع للموراد الطبيعية لكندا».

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي تولى السلطة قبل حوالي عام، اكد باستمرار ان الاقتصاد والبيئة يجب ان يجريا بشكل متواز وبدون التضحية بأي منهما.

ويهدف المشروع، الذي تبلغ كلفته الاجمالية 36 مليار دولار كندي (24 مليار يورو)، إلى تصدير الغاز المسال بالسفن إلى الأسواق الآسيوية، كما قالت «بتروناس» عند عرض المشروع.

وهو أول مشروع توافق عليه الحكومة الليبرالية يخالف مطالب دعاة حماية البيئة، لكنه قبل باسم المصالح الاقتصادية.

وقالت وزيرة البيئة ان «الحكومة تعمل من أجل نمو الاقتصاد وخلق وظائف جيدة وفرص عمل للكنديين مع حماية بيئتنا للأجيال القادمة في الوقت نفسه».

ويقضي المشروع «باسيفيك نورثويست» ببناء مرفأين للغاز المسال في جزيرة ليلو بالقرب من مدينة برنس روبرت (1200 كلم عن فانكوفر)، تبلغ قدرة كل منهما ستة ملايين طن سنويا، مع امكانية بناء مرفأ ثالث.

ويفترض ان يعبر الانبوب الذي ستبنيه شركة «ترانسكندا» على طول 900 كلم، شمال مقاطعة كولومبيا البريطانية ليصل إلى جزيرة ليلو على المحيط الهادئ.

حل مهم لمشكلة التلوث

والهنود الأمريكيون منقسمون حول بناء مرفأين للغاز المسال سيستقبلان ناقلات كبيرة في منطقة جزر يشكل فيها سمك السلمون موردا هاما للسكان الأصليين.

ويحارب دعاة حماية البيئة المشروع بسبب تأثيره على البيئة وانبعاثات الغازات المسببة للتلوث التي قد تنجم عنه.

وقالت كارن ماهو، مديرة المنظمة غير الحكومية للدفاع عن البيئة «ستاند إيرث»، مساء الثلاثاء «كيف يمكن لرئيس الوزراء ترودو الحديث عن التقدم في مجال المناخ على الساحة الدولية ويوافق في الوقت نفسه على هذا المشروع الجديد الذي سيصبح اكبر مصدر للتلوث».

ورأت الوكالة الفدرالية للبيئة في بداية السنة ان المشروع يمكن ان يؤدي إلى انبعاث كمية من الغازات المسببة للدفيئة تبلغ اكثر من 6.5 مليون طن سنويا، اي بزيادة نسبتها 8.5 في المئة في حجم الانبعاثات في مقاطعة كولومبيا البريطانية و0.75 في المئة لمجمل كندا.

ويأتي هذا الضوء الاخضر من الحكومة الكندية قبلأ من اجتماع اساسي بين السلطة الفدرالية وحكام المقاطعات لتحديد الإجراءات اللازمة لخفض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون في اطار الاتفاق حول المناخ الذي عقد في باريس في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وتريد كندا، التي تعهدت بالمصادقة على الاتفاق، فرض رسم للكربون على المقاطعات لا يلقى اجماعا خصوصا في ساسكاتشيوان التي تعتمد على استغلال النفط. وتريد مقاطعات اخرى الإبقاء على مبدأ سوق الكربون المطبق حاليا بلا تغيير.

وكانت الشركة الماليزية «بتروناس» اشترت في نهاية 2012 لقاء 5.2 مليارا دولار المجموعة الكندية «بروغرس اينيرجي» المتخصصة بالغاز غير التقليدي.

وإلى جانب «بتروناس» هناك مجموعات آسيوية اخرى مثل شركة التنقيب عن النفط اليابانية «جابيكس» والصينية «سينوبيك» وشركة نفط الهند (اينديان اويل) والشركة النفطية لبروناي.