﻿إقالة وزير الخارجية العراقي تضر بفرص الحصول على دعم مالي

بغداد – رويترز: تنطوي إقالة وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، الأسبوع الماضي على خطر تأخر مليارات الدولارات من دعم الميزانية الذي تشتد الحاجة إليه والمقدم من مقرضين دوليين ومستثمرين.

فقد أقال البرلمان زيباري، المسؤول الكردي البارز الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية لأكثر من عشر سنوات، بعد استجوابه في مزاعم فساد وإساءة استغلال الأموال العامة.

نفى زيباري التهم ووصف الإجراء بأنه «انتقامي وذو دوافع سياسية»، متهما رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتدبير إقالته، في مسعى للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

يتزامن الصراع السياسي مع مصاعب يواجهها العراق في سد العجز الناجم عن انهيار أسعار النفط العالمية.

بهذا تعاني حكومة العبادي من فراغ جديد، في ظل عدم وجود وزير دفاع ولا وزير داخلية، في الوقت الذي تستعد فيه لأكبر معاركها حتى الآن لاستعادة الأراضي التي انتزعها تنظيم «الدولة الإسلامية»، حيث من المتوقع شن هجوم تدعمه الولايات المتحدة على معقل التنظيم في الموصل خلال الأشهر المقبلة.

ولتعويض فاقد إيرادات النفط لجأ العراق إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض ستشجع المقرضين الآخرين على تقديم الدعم أيضا.

و في يوليو/تموز الماضي وافق صندوق النقد على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية. وتأمل بغداد أن يفرج ذلك عن مساعدات إضافية بأكثر من 12 مليار دولار من مصادر مثل البنك الدولي ومجموعة السبع.

لكن في غياب زيباري، الذي يتقن الإنكليزية ويحظى بتقدير في العواصم العالمية، تفقد بغداد الشخص الأقرب إلى تفاصيل الصفقة.

ووصف كريستيان غوتش مدير بعثة صندوق النقد في العراق زيباري بأنه «بطل» اتفاق القرض. وقال في مقابلة هاتفية «كان محركا كبيرا للإصلاح، والآن لا ندري من سيحل مكانه.» وأضاف ان المفاوضات ستستمر مع من سيخلف زيباري فور تعيينه، موضحا أن «لصندوق النقد برامج مع الدول لا الأفراد.»

كانت شريحة أولية قيمتها 640 مليون دولار قد صرفت في يوليو. لكن الشريحة التالية المساوية تتوقف على مراجعة أولى قد تجرى بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، لكن قد تتأجل لحين انتهاء العراق من ترتيب الأوضاع.

وقال ان مراجعة مسودة الميزانية التي قدمها العراق إلى صندوق النقد الشهر الماضي شرط أساسي. وأضاف «إنها باهظة التكلفة أكثر من اللازم ولا تتماشى مع الالتزامات المنصوص عليها في ترتيب القرض.. ينبغي أن نتفق بشأن ميزانية 2017.»

وقال أيضا انه يتوقع تحديثا من العراقيين خلال الاجتماع الدوري لصندوق النقد في واشنطن أوائل الشهر المقبل.

وكانت الحكومة قالت أمس الأول انها ستخفض الإنفاق في 2017 إلى 90.22 تريليون دينار عراقي (77.51 مليار دولار).

يقول دبلوماسي غربي في بغداد يتابع عن كثب الشأن الاقتصادي العراقي ان اجتماع صندوق النقد سيكون «نقطة مفصلية». وأضاف «هل يستطيعون إعادة ترتيب أوضاعهم وإنجاز الأمور بحلول ذلك الوقت؟ لو كان لي أن أضع رهانا لقلت انه سيحدث تأجيل على الأقل، لكن الأرجح ألا يزيد على ذلك.»

وقال الدبلوماسي إن تغيير الوزراء في منتصف برنامج لصندوق النقد ليس بالضرورة عقبة كبيرة في حد ذاته، لكن سريان اتفاق العراق بدأ للتو وكان زيباري نفسه المحرك لإصلاحات عديدة.

وتابع «إذا كانوا يكابدون الأمَرَّين للقيام بذلك (تطبيق الإصلاحات) بالفعل، ثم تطيح بزيباري الذي كان داعما رئيسيا لكثير من هذا، فمن الطبيعي أن يتأخر الأمر.»

تقول بغداد أيضا انها ستعزز أوضاعها المالية عن طريق بيع سندات بمليار دولار مضمونة بالكامل من الولايات المتحدة، وسندات دولية بمليار دولار في الربع الأخير من 2016.

وقد تكون تلك الخطط مهددة الآن. فقد قال مصدر مطلع «بمغادرة هوشيار أصبح كل شيء معلقا في الهواء.»

لكن المستثمرين المحتملين مازالوا متفائلين. وقال كان نازلي، كبير اقتصاديي ديون الأسواق الناشئة لدى «نيوبرغر بيرمان» في لاهاي، ان العراق أصبح في وضع يؤهله لإصدار سندات، حتى إذا تأخر اتفاق صندوق النقد، لأن هيكل الإصلاح قائم بالفعل وإنتاج النفط تعزز هذا العام.

وقال «سيكونون في وضع يؤهلهم للذهاب إلى المستثمرين وتقديم ميزانية، كي يسدوا فجوة التمويل، ثم يتجهون إلى السوق لتغطية الفرق». وتوقع أن يكون عائد السندات أقل من عشرة في المئة مقارنة مع الأحد عشر في المئة التي طلبها المستثمرون خلال جولة ترويجية قامت بها الحكومة العام الماضي، وهو ما رأت بغداد أنه مغالى فيه.

وتحوز شركته بعضا من آخر السندات الدولية التي باعها العراق في 2006، عندما أصدر ما قيمته نحو 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 بكوبون 5.8 في المئة.

وتتوقع مجموعة «أوراسيا» لاستشارات المخاطر السياسية أن يكون لإقالة زيباري أثر سلبي قصير الأجل، وأن صندوق النقد سيظل ملتزما باتفاق القرض. وقالت في مذكرة بحثية «المجتمع الدولي مازال معنيا بدعم رئيس الوزراء العبادي، والتحقق من إحراز تقدم في الحرب على الدولة الإسلامية»، متوقعة أن تظل الحكومة قائمة حتى أوائل 2017 على الأقل.

وقال سامي العسكري السياسي الشيعي البارز انه سيكون بوسع بغداد المحافظة على اتفاق صندوق النقد بدون زيباري، كما نجحت في المضي قدما في حملتها العسكرية رغم الفراغ في الوزارات الأمنية.

وقال «الكل يقول إن إقالة هوشيار تهدد اتفاق صندوق النقد. لكنه لا يرتبط بهوشيار. نفس الشيء مع العبيدي.. عندما أقالوا الوزير لم يتغير شيء. لا يؤثر هذا في أي شيء.»

(الدولار يساوي 1164 دينارا عراقيا).