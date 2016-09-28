﻿السعودية تخفف موقفها من إيران لكن اتفاق «أوبك» يظل صعب المنال

الجزائر – رويترز: لعل الفرصة مازالت سانحة أمام «أوبك» للاتفاق على الحد من إنتاجها النفطي في وقت لاحق من العام، إذ أن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها السعودية قد تدفع الرياض إلى تقديم مزيد من التنازلات إلى غريمتها إيران.

كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال أمس الأول انه ينبغي السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج «بالمستويات القصوى المعقولة» في إطار أي اتفاق لتحديد مستوى الإنتاج قد يتوصل إليه خلال اجتماع منظمة «أوبك» المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذا تحول استراتيجي للرياض، التي قالت في السابق انها ستخفض الإنتاج فقط في حالة قيام الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين المستقلين بالمثل. وقالت إيران انها لابد أن تستثنى من تثبيت مستوى الإنتاج، لأن إنتاجها مازال يتعافى بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.

يعتمد الاقتصادان السعودي والإيراني بكثافة على النفط، لكن في فترة ما بعد رفع العقوبات تواجه إيران ضغوطا أقل من هبوط أسعار النفط إلى النصف تقريبا منذ عام 2014، وربما ينمو اقتصادها نحو أربعة بالمئة هذا العام بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

في المقابل تواجه الرياض عجزا قياسيا في الميزانية للعام الثاني بعد عجز ضخم بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، إضافة إلى جمود اقتصادي مما اضطرها إلى خفض رواتب موظفي الحكومة.

وقال مصدر في «أوبك» من إحدى الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط عند سؤاله بشأن تغير الموقف السعودي «هل يشير خفض الرواتب إلى استعداد السعوديين لمعركة، أم إلى استعدادهم لتوقيع اتفاق.»

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس الأربعاء ان المحادثات بخصوص اتفاق لتقييد الإنتاج مازالت مستمرة.

وبدأت «أوبك» اجتماعا غير رسمي في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش أمس. لكن القليل من مراقبي المنظمة يتوقعون التوصل إلى أي اتفاق قبل الاجتماع الرسمي الدوري التالي في الثلاثين من نوفمبر المقبل.

والسعودية أكبر منتج للنفط داخل «أوبك»، حيث يتجاوز إنتاجها 10.7 مليون برميل يوميا، مما يضعها على قدم المساواة مع روسيا والولايات المتحدة. وهؤلاء هم أكبر ثلاثة منتجين للخام في العالم ويستخرجون معا ثلث النفط العالمي.وتوقف إنتاج النفط في إيران عند 3.6 مليون برميل يوميا في الشهور الثلاثة الماضية، مقتربا من مستوى ما قبل فرض العقوبات. لكن طهران قالت انها تريد رفع الإنتاج إلى ما يتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا عندما تبدأ الاستثمارات الأجنبية في حقولها النفطية.

وقال مصدر في «أوبك» قبل ان يسافر إلى الجزائر عند سؤاله بشأن تغير التوجهات داخل أوبك «إيران لا تخسر بقدر السعودية. موقفهم أقوى.»

وانخفضت إيرادات السعودية النفطية نحو النصف على مدى العامين الأخيرين، وهو ما دفع الرياض إلى تسييل أصول خارجية بمليارات الدولارات شهريا لدفع الفواتير، وقامت أيضا بخفض دعم الوقود والكهرباء في العام الماضي.

وقال رضا أغا، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى بنك الاستثمار «في.تي.بي كابيتال» ان الإيرانيين»عاشوا في ظل منظومة اقتصاد كلي صعبة للغاية لسنوات عديدة، وليسوا معتادين على السخاء الحكومي – سواء الدعم أو التوظيف أو عقود الإنفاق – الذي يعرفه السعوديون. لذا فإن استمرار هبوط أسعار النفط يؤثر اجتماعيا على السعوديين بشكل أكبر.»

لكن في ظل معدل بطالة في خانة العشرات، تواجه إيران مطالبات بتعظيم إيراداتها النفطية، ويتعرض رئيسها حسن روحاني لضغوط من خصومه المحافظين لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وقال عماد مستقى، الخبير لدى «إكسترات» للاستشارات في لندن «مازالت إيران تعاني من تداعيات العقوبات، ومن صعوبة خلق الوظائف التي تحتاجها ويضاف ذلك إلى المشكلات الهيكلية طويلة الأجل.»

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس الأول ان «أوبك» ستحاول التوصل إلى اتفاق بحلول نوفمبر لمعالجة تخمة المعروض النفطي، لكنه استبعد التوصل إلى حل وسط هذا الأسبوع.

ولا يفي سعر النفط البالغ 45 دولارا للبرميل بمتطلبات الميزانية في معظم دول «أوبك»، ما يعني انها بحاجة إلى إتفاق يفضي إلى تثبيت الإنتاج كوسيلة للتخلص من فائض العرض الذي يُبقي أسعار النفط منخضفة.

لكن محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن مستوى الإنتاج تعقدت بسبب النزاع السياسي بين إيران والسعودية، اللتين تخوضان العديد من الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك في سوريا واليمن.

وقالت مصادر في «أوبك» ان السعودية عرضت خفض إنتاجها من الذروة التي وصلها في الصيف، عند 10.7 مليون برميل يوميا، إلى نحو 10.2 مليون برميل يوميا، إذا وافقت إيران على تثبيت مستوى الإنتاج بين 3.6 و3.7 مليون برميل يوميا.

ويعتقد غاري روس، مراقب شؤون «أوبك» ومؤسس «بيرا» للبحوث التي مقرها الولايات المتحدة، أن هذا العرض غير مقبول لإيران بشكل واضح، لأن السعوديين زادوا إنتاجهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة للمنافسة على الحصة السوقية مع النفط الصخري الأمريكي، بينما كان الإنتاج الإيراني محدودا بفعل العقوبات.

وقال روس «نظرا للمشاعر المعادية لإيران في المملكة فإن من الصعب للغاية على السعودية أن تفعل أي شئ قد يبدو مفيدا لطهران.» وتابع «يُظهر خفض الرواتب الحاجة الملحة لتنفيذ خطة التحول الوطني. وإذا أخذ السعوديون أي إجراء جريء على صعيد أسعار النفط في الوقت الحالي فسيكون ذلك مخالفا لهذا التوجه.»

وقال الفالح أمس الأول انه لا يرى حاجة لخفض كبير في الإنتاج نظرا لأن السوق تعيد موازنة نفسها. وأضاف أن السعودية تستثمر في الطاقة الفائضة ويمكن أن تتحمل الاتجاه الحالي لأسعار النفط. وقال أغا «موقف السعوديين ليس بالصعوبة التي تجعلهم يرغبون في صداقة وثيقة مع إيران، وبصفة خاصة في وقت لم تنحسر فيه التوترات الجيوسياسية».

من جانبه شدد وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة، مجددا على ضرورة العمل على تقليص المعروض النفطي من اجل استقرار السوق، واعادة دفع الاستثمارات وذلك قبل بدء الاجتماع غير الرسمي لمنظمة «أوبك».

وقال في مؤتمر صحافي في اختتام «منتدى الطاقة الدولي» أمس «يجب التدخل في العرض للتمكن من اعادة استقرار السوق» الذي يشهد منذ اكثر من عامين فائض إنتاج. وأضاف «سوق الطاقة يحتاج إلى بعض التعديل (..) وقانون العرض والطلب لا يعمل بطريقة عقلانية».

وتابع «اليوم لا يمكننا ان نمضي بشكل عشوائي (…) لا يمكننا اعداد المستقبل» في مثل هذه الظروف العشوائية في السوق.

وابدى الوزير قلقه خصوصا من تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي بسبب تراجع سعر الخام.

وحسب الوكالة الدولية للطاقة فان الاستثمارات في استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما تراجعت بنسبة 25 في المئة في 2015 وواصلت التراجع في العام الحالي.

وقال الوزير الجزائري «الاستثمار غير ممكن باقل من 50 دولارا» للبرميل. واضاف متسائلا «هل هذا الوضع لن يؤدي في النهاية إلى وضع آخر اشد تعقيدا في السنوات المقبلة؟ من هنا تاتي مصلحة كافة الدول في التوصل إلى توافق».

وتابع «من الواضح انه في مستوى الكلام الجميع مع المصلحة العامة. لكن في وقت ما نعود إلى المصالح الخاصة، وهنا تصبح الامور اكثر تعقيدا».