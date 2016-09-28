﻿«سعودي أوجيه» تستغني عن 1300 عامل في مجمع طباعة المصحف في المدينة

الرياض – أ ف ب: استغنت شركة «سعودي أوجيه»، التي لم تسدد رواتب موظفيها منذ اشهر، عن زهاء 1300 عامل في مجمع طباعة المصحف الذي تشغله في المدينة المنورة، بحسب ما افادت وسائل أعلام سعودية أمس الأربعاء.

وقالت صحيفتا (عكاظ) و(سعودي غازيت)، الصادرة بالانكليزية، ان العمال في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، أبلغوا صباح أمس الأول بقرار صرفهم.

وأوردت (عكاظ) ان الشركة، المملوكة من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، أبلغت العمال «بانتهاء عقودهم وقالت أن عليهم مراجعة الموارد البشرية والإدارة المالية لإنهاء اجراءاتهم».

ويضاف قرار الصرف إلى سلسلة من الصعوبات التي يواجهها عمال الشركة العملاقة في مجال المقاولات. ولم يتلق زهاء 30 ألف عامل، معظمهم من الفيليبين والهند وباكستان، رواتبهم لأكثر من تسعة اشهر.

واكدت الصحيفتان ان عمال المجمع كانوا يعانون الأمر نفسه.

وتعاني «سعودي أوجيه» وغيرها من الشركات في قطاع المقاولات، من عثرات مالية كبيرة خلال الأشهر الماضية، تعود بشكل رئيسي إلى تأخر سداد الحكومة السعودية لمستحقات هذه الشركات من المشاريع، وذلك جراء الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وفي آب/اغسطس، اعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن خطة قيمتها 27 مليون دولار لمساعدة العمال الذين لم يتلقوا رواتبهم، تشمل توفير مواد غذائية وطبية، وتأشيرات خروج وتذاكر سفر للعودة إلى بلادهم لمن يرغب، او البحث عن كفيل آخر.

ويورد الموقع الالكتروني لـ»سعودي أوجيه»، التي اسسها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والد سعد، ان الشركة كانت المطور العقاري الرئيسي لمجمع المصحف، وعملت لاحقا في تشغيله.

واشارت «عكاظ» إلى ان السلطات طرحت مناقصة لتشغيل المجمع «بعد انتهاء عقد الشركة الحالية».