﻿مصر: البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية على أرباح البورصة العام المقبل

القاهرة – رويترز: قال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، ان بلاده ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017، لتحديد الأسباب التي أدت إلى تجميد تطبيقها.

كانت الحكومة أقرت في يوليو/تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة في المئة، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو أيار 2015.

وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.

وقال المنير في مقابلة جرت أمس مكتبه في القاهرة «مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل. ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين. ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه.»

كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو 2014 قد أدت إلى شح السيولة، وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة، والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.

وفي السابق كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين في الشركات المقيدة.

وقال المنير «لو المبدأ نفسه فيه مشكلة، ممكن نفكر في شكل ثاني. القانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد (للمستثمرين). هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم.»

ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع في البنوك، في حالة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لأن جميع الدول التي تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضا ضريبة على الودائع، ولا يمكن تطبيق واحدة دون الأخري حتى يصبح للمستثمر الحرية في اختيار أدواته الاستثمارية.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة. ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

وأضاف المنير «لن نطبق أي شيء (ضريبة) إلا عندما نكون جاهزين لتطبيقه.»

ضريبة القيمة المضافة

وهون المنير من تأثير ضريبة القيمة المضافة على أداء الاقتصاد، مستبعدا أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي مثلما يخشى البعض.

وكان مجلس النواب المصري أقر في أغسطس/آب الماضي قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13 في المئة، على أن تزيد النسبة إلى 14 في المئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.

والقيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية، التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.

وقال «الضريبة لن تؤدي لإنكماش الاقتصاد. ولو حدث ارتفاع في بعض الأسعار سيكون بشكل طفيف. أسباب الزيادة في الأسعار حاليا هي محاولة البعض استغلال القانون، وهذا يتطلب إجراءات من جهات كثيرة وليس وزارة المالية فقط.»

وقام بعض التجار في مصر بزيادة أسعار السلع وبعض الخدمات، مثل بطاقات شحن الهاتف المحمول، خلال الأيام القليلة الماضية استنادا إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المنير «نجهز لحملة إعلانية حاليا لتعريف الناس (بالسلع والخدمات) التي انخفض سعر الضريبة عليها، مثل التلفزيونات والثلاجات (البرادات) والسيارات، وأيضا التي لم تتأثر، والتي تمت زيادتها، وأيضا التي تم إعفاؤها بعد ان كانت خاضعة للضريبة مثل الأدوية والزيت والشاي والسكر والبن.»

وتستهدف مصر تحصيل 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن هناك اجتماعا مع اتحاد بنوك مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع تعريف واضح في اللائحة التنفيذية لما يُعتبر عمليات مصرفية وغير خاضع للضريبة، وما هو عمليات غير مصرفية وخاضع للضريبة.

وأضاف «هناك عمليات تقوم بها البنوك وهي غير مصرفية مثل تأجير الخزائن، وأيضا الأصول التي تؤول للبنوك. سنسمع من البنوك ونقوم بدراسة رأيها.»

وينص قانون ضريبة القيمة المضافة على معاقبة المتهربين من الضريبة «بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات،وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.»

وقال المنير «نعقد بالفعل اجتماعات مع كل من نشعر بأنه سيكون لديه مشكلة في التطبيق. ولذا اجتمعنا مع شركات السكائر وجهاز تنظيم الاتصالات واتحاد التشييد والبناء وصناعة السينما ونقابة المحامين». وتابع «نحاول إعداد لائحة تنفيذية واضحة تكون قادرة على حل المشكلات ولا تعطي فرصة لاستغلال القانون.»

وتأتي ضريبة القيمة المضافة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال المنير ان بلاده تدرس مشروع قانون للمتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه من خلال مادة أو اثنتين لإعطاء ميزة لمن يسدد المتأخرات.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011، التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى أقل من نصف مستواها قبل انتفاضة 2011 لتصل إلى نحو 16.5 مليار دولار في أغسطس/آب.

ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع قانون لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام القضاء، عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين في مصلحة الضرائب.

وأضاف المنير أن القانون يستهدف جمع حصيلة بين 15 و17 مليار جنيه خلال عام من تطبيقه من إجمالي منازعات ضريبية بنحو 47 مليار جنيه.

وتبدأ عملية تسوية النزاع الضريبي فور تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة وتعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر أن بلاده حصلت ما يقرب من 1.1 مليار جنيه من الضريبة العقارية في 2015-2016، وتستهدف في 2016-2017 حصيلة تصل إلى نحو ملياري جنيه.

وتابع أن مشكلة الضريبة العقارية تتمثل في «الحصر والتقييم. نريد عمل بروتوكول جديد للصناعة وبروتوكول للبترول.»

ويطبق قانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه من الضريبة.

وقال المنير في لقائه مع رويترز إنه يعمل حاليا على الإنتهاء من إعلان السياسة الضريبية التي ستنتهجها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأيضا من إعداد نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أنه على المدى الطويل سيعمل على «إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل»، لكنه لم يخض في أي تفاصيل.

(الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري).