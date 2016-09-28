﻿محكمة كويتية تعتبر قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات غير قانوني

الكويت – ف ب: اعتبرت المحكمة الإدارية الكويتية أمس الأربعاء ان قرار رفع أسعار الوقود الذي اتخذه مجلس الوزراء مخالف للقانون، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله حيز التنفيذ.

واقر المجلس في الاول من آب/اغسطس رفع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 80 في المئة لبعض المشتقات. وبدأ تطبيق القرار، الذي لقي معارضة من نواب وفي أوساط الكويتيين، في الأول من الشهر الحالي.

وحسب نص قرار المحكمة فإن القرار الحكومي المتخذ كان «مخالفا للقانون» لأن مجلس الوزراء اصدره دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبترول.

إلا ان المحكمة رفضت في المقابل طلبا بوقف العمل فورا بالزيادة، محيلة ذلك على المحكمتين الأعلى درجة (الاستئناف والتمييز)، والتي يحق للحكومة رفع قرار المحكمة الإدارية أمامهما.

ويعني هذا الرفض ان الزيادة ستبقى سارية المفعول في الوقت الراهن.

وأتى قرار المحكمة بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع.

وقال الفزيع ان الدعوى تستند إلى ان رفع السعر «يجب ان يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء».

ويـأتي الحكم بعد اقل من اسبوع على طلب نواب كويتيين، يوم الخميس الماضي، عقد جلسة لمجلس الأمة لمناقشة رفع أسعار الوقود. وقال النواب ان زيادة سعر الوقود أدت إلى رفع أسعار السلع الأخرى.

ويدعو النواب الحكومة للتعويض على المواطنين الكويتيين الذين يشكلون زهاء 30 في المئة من السكان البالغ عددهم 4.3 مليون نسمة.

وأكد مجلس الوزراء ان قرار رفع الأسعار جاء بعد «تريث ودراسة مستفيضة»، وأنه «قرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين في البلاد كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية»، ضمن «إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون».

والكويت هي آخر دول مجلس التعاون التي تقدم على خطوات مماثلة، بعدما سبقتها السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان إلى زيادة أسعار الوقود او تحريرها بالكامل، لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا منذ منتصف العام 2014.

وأدى انخفاض الأسعار إلى تراجع حاد في إيرادات هذه الدول النفطية.

وكان مجلس الأمة وافق في نيسان/ابريل على مشروع قانون حكومي برفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين الأجانب والشركات. وتعد هذه الزيادة التي لن تطال المواطنين، الأولى في هذا المجال منذ خمسين عاما، وسيبدأ تطبيقها في ايلول/سبتمبر 2017.

وسجلت الكويت في السنة المالية 2015/2016 اول عجز في ميزانيتها يقدر بزهاء 15.3 مليار دولار وفق ارقام غير نهائية. وتتوقع الحكومة في السنة المالية 2016/2017، عجزا قدره 29 مليارا.