﻿الجزائر تستثمر 120مليار دولار في الطاقة المتجددة

الجزائر – الأناضول: قال مسؤول حكومي جزائري أمس الأربعاء ان بلاده، التي تحتضن الدورة 15 للمنتدى العالمي للطاقة، تستعد لإطلاق برنامج ضخم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، في إطار برنامج استثماري يمتد إلى عام 2030 ويتكلف 120 مليار دولار.

جاء ذلك على لسان مصطفى قيطوني، المدير التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز الحكومية، في تصريح للإذاعة الرسمية في البلاد.

وأوضح قيطوني أنه تقرر الانطلاق في برنامج لإنتاج 4000 ميغاواط كهرباء من الطاقة الشمسية، و500 ميغاواط أخرى من طاقة الرياح كمرحلة أولى.

وتسعى الجزائر إلى تسريع انتقالها في مجال الطاقة، بالوصول إلى توازن يمكنها من الحفاظ على جزء من الطاقة الأحفورية (الفحم والنفط والغاز) للأجيال المقبلة.

ويهدف المخطط، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الجزائريفي مايو/أيار 2015، إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، باستثمارات تصل إلى 120 مليار دولار.

ومع تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية منذ 2014 بأكثر من النصف، تبحث الجزائر عن نموذج جديد لتمويل الخطة الوطنية للتحول في الطاقة وتنفيذ البرنامج البالغة قيمته 120 مليار دولار من مصادر خارجية ومن مموليين محليين.

ويهدف البرنامج إلى تأمين 27 في المئة من حاجات البلاد إلى الطاقة من المصادر المتجددة بحلول 2030، وتبحث وزارة الطاقة ومجموعة «سوناطراك» النفطية الحكومية، عن شركاء أجانب لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المتمثل في بناء محطة لإنتاج 4000 ميغاواط من مصادر متجددة.

وتم تنفيذ اتفاق استراتيجي مع مجموعة «إيني» الإيطالية للشروع في بناء محطة بطاقة 10 آلاف ميغاوات بالشراكة مع «سوناطراك» قبل نهاية 2016.

وقال وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، في تصريحات سابقة «سنبحث عن تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من الخارج لتمويل جزء من الخطة». وتنتج الجزائر 90 في المئة من الكهرباء الموجودة على الشبكة الوطنية من محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرة تبلغ 12000 ميغاواط.

وقال خبير الطاقة الجزائري شمس الدين شيتور ان الاحتياطات الحالية من الغاز الطبيعي تراجعت إلى 2000 مليار متر مكعب.

وبالوتيرة الحالية للإنتاج البالغة 100 مليار م مكعب سنوياً، وفق شركة الكهرباء والغاز الحكومية، ستنضب الكمية في غضون الـ20 عاماً المقبلة، بينما يسمح المخطط للتحول إلى الطاقة المتجددة باقتصاد 300 مليار متر مكعب، من الغاز خلال الفترة بين 2021 و2030 سيتم توجيهها نحو التصدير.

وشرعت الجزائر في بناء محطات طاقة متجددة خلال السنوات الماضية، منها المحطة «الهجينة حاسي رمل (شمال)» (150 ميغاواط) التي دخلت حيز الخدمة في 2011، وكذلك مزرعة الرياح في إدرار (وسط) بقدرة 10 ميغاواط، والمحطة الشمسية التجريبية في غرداية (شمال) بقدرة 1.1 ميغاواط، والتي دخلت الخدمة في يوليو/تموز 2014.

وتهدف السلطات الجزائرية، إلى توفير مبلغ 42 مليار دولار بحلول عام 2030 مع خفض استهلاك الطاقة بـ9 في المئة، عبر تنفيذ برنامج للتوفير، يتمثل في إقامة مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 ألف مسكن سنوياً، وتحويل مليون سيارة و20 ألف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المُسال.