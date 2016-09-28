﻿وزير تونسي: البلاد تعيش «حالة طوارئ اقتصادية» بسبب تباطؤ النمو والمصاعب التي تواجهها المالية العامة

تونس – وكالات: حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، محمد فاضل عبد الكافي، أمس الاربعاء من ان تونس تعيش «حالة طوارئ اقتصادية»، بسبب تباطؤ النمو وAصعوبات كبيرة» في المالية العامة، داعيا الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.

وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور اكثر من ألف شركة.

وقال عبد الكافي في لقاء نظمته «غرفة التجارة التونسية-البريطانية» حول «مناخ الاستثمار في تونس» ان «الوضع يستوجب ان نبدأ في الاستثمار في هذا البلد». وأضاف «إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الإرهاب، فيجب ان يعلم الجميع اننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضا».

وتعيش تونس حالة طوارئ منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية».

وقال الوزير التونسي «نحن في حرب اقتصادية (..) ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية»، متوقعا ان يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن 1.4 في المئة مقابل 2.5 في المئة كانت متوقعة بداية العام.

وأفاد أن ديون تونس أصبحت تمثل 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ازدياد لجوء البلاد إلى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد الدولي.

وذكر ان الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات يورو) مقابل 6 مليار دينار (2.5 مليار يورو) في 2010.

وقال «سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس»، وتابع ان حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 آب/اغسطس الماضي قامت بـ»تشخيص صحيح» للوضع و»سوف تعالج أصل الداء» معربا عن «أمله الكبير في هذا البلد». ولاحظ ان مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر القادم «لن يكون مؤتمر مانحين». وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات.

والشهر الحالي أقر البرلمان قانونا جديدا للاستثمار سيتم تفعيله مطلع كانون الثاني/يناير 2017. على صعيد آخر توقع رضوان بن صالح، رئيس جامعة النزل (إتحاد الفنادق) في تونس، أمس عودة السياح الألمان بأعداد أكبر، مع قرار استئناف الرحلات البحرية السياحية بعد أكثر من عام على توقفها لأسباب أمنية.

وقال بن صالح ان استئناف الرحلات السياحية بعد نحو 18 شهرا من توقفها غداة أحداث متحف باردو الإرهابية في آذار/مارس 2015 يمكن أن يبعث برسائل ايجابية إلى الأسواق السياحية.

وستوجه شركة «هاباغ لويد» السياحية رحلة بحرية إلى تونس في تشرين أول/أكتوبر المقبل، في خطوة أولى قد تمهد لرحلات أخرى لاحقا.

وأضاف بن صالح «ستكون غالبية من في الرحلة من السياح الألمان. وستكون بمثابة تجربة إذا نجحت ستأتي رحلات أخرى».

وفي العادة يشكل السياح الألمان السوق الثانية في تونس بعد السوق الفرنسية، بمعدل 500 الف سائح سنويا. لكن الرقم تقلص منذ أحداث الثورة عام 2011، ووصل إلى بضعة آلاف هذا العام مع غياب تعهدات وكالة الأسفار.

ويعاني القطاع السياحي أصلا من تراجع حاد بسبب الضربات الإرهابية المتتالية في 2015، ومن بينها أساسا أحداث فندق «إمبريال مرحبا» في سوسة، التي سقط خلالها 38 سائحا معظمهم بريطانيون في هجوم نفذه مسلح من تنظيم «الدولة الإسلامية» في وضح النهار.

والعام الجاري أحجم سياح الأسواق التقليدية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبدرجة أقل بريطانيا عن القدوم إلى تونس، بينما شهدت السياح الروسية طفرة بسبب الأزمة السياسية بين موسكو وأنقرة وحادثة الطائرة الروسية في سيناء المصرية، والتي دفعت السياح الروس نحو مقاصد جديدة منها تونس.

وقال بن صالح «يتعين علينا العمل أكثر في المجال الأمني والبيئي ومستوى الخدمات حتى نستعيد ثقة السياح».