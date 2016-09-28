﻿غوارديولا يؤكد غياب دي بروين عن مانشستر سيتي ثلاثة أسابيع

مانشستر – د ب أ: أعلن الأسباني جوزيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين سيغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب معاناته من إصابة عضلية. وقبل مواجهة السيتي مع الاسكتلندي سيلتك في دوري أبطال أوروبا، أكد غوارديولا أن دي بروين يعاني من إصابة عضلية في الفخذ ويحتاج إلى ثلاثة أسابيع تقريبا للتعافي. ومن المحتمل أن يعود اللاعب البلجيكي، الذي تم استبداله خلال المباراة التي فاز فيها السيتي 3/1 على سوانزي في الدوري الإنكليزي السبت الماضي، أمام برشلونة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

غرناطة الاسباني يقيل مدربه خيميز

مدريد – د ب أ: أعلن نادي غرناطة المتعثر في الدوري الأسباني إقالة مدربه باكو خيميز بعدما أخفق في تحقيق أي انتصار خلال أول ست مباريات له بالموسم. وكان خيميز (46 عاما) تولى تدريب غرناطة في تموز/ يوليو الماضي. وكانت الهزيمة أمام ألافيس 1/3 الاثنين بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لخيميز. وحصد غرناطة نقطتين فقط خلال ست مباريات بالدوري ليحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط أمام أوساسونا. وبات خيميز ثاني مدرب يقال في الدوري الأسباني هذا الموسم بعد باكو أيستاران الذي أقاله بلنسية.

الأمريكي ديمبسي يغيب حتى نهاية الموسم بسبب مشاكل في القلب!

واشنطن – رويترز: قال نادي سياتل ساوندرز الأمريكي إن مهاجمه كلينت ديمبسي سيغيب عن الفترة المتبقية من الموسم بسبب معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب. وربما يغيب عن مباراتين للمنتخب الأمريكي في تصفيات كأس العالم في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أيضا. ولم يلعب ديمبسي البالغ 33 عاما أي مباراة منذ تشخيص هذه الحالة الشهر الماضي. واللاعب السابق لفولهام وتوتنهام الانكليزيين هو ثاني هدافي المنتخب الأمريكي عبر العصور برصيد 52 هدفا في 130 مباراة دولية. ويأتي غياب ديمبسي مع بداية الدور الأخير لتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي حيث تتنافس الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وبنما وهندوراس وترينيداد وتوباغو على ثلاث بطاقات مباشرة لمونديال 2018. وستلعب الولايات المتحدة على أرضها ضد المكسيك يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني قبل أن تواجه كوستاريكا بعد أربعة أيام.

الكرواتي كلاسنيتش يحتاج إلى متبرع جديد للكلى!

هامبورغ – د ب أ: أكد النجم الكرواتي السابق ايفان كلاسنيتش أنه يحتاج إلى متبرع جديد بالكلى من أجل النجاة. ويعيش كلاسنيتش (36 عاما) بكلى تبرع بها والده له منذ 2007، لكنه قال أن كليته لم تعد تعمل بشكل صحيح بعد الآن. وقال لاعب فيردر بريمن وماينز ونانت وبولتون سابقا: «الأطباء أخبروني منذ البداية أن الكلى لن تستمر معي طوال حياتي». ويحتاج كلاسنيتش إلى غسيل كلى بشكل منتظم في هامبورغ، وبات البحث عن متبرع جديد أكثر صعوبة لأن عائلته لم يعد بإمكانها مساعدته بسبب عدم تقبل جسده.

مارتينو مدرب برشلونة السابق يقود أتلانتا الأمريكي

واشنطن – رويترز: أعلن أتلانتا يونايتد الوافد الجديد على دوري المحترفين الأمريكي تعاقده مع الأرجنتيني خيراردو مارتينو مدرب برشلونة السابق. وتولى مارتينو (53 عاما) قيادة برشلونة موسم 2013-2014 وبعدها أمضى عامين مدربا للأرجنتين قبل أن يستقيل في يوليو/ تموز الماضي. وقال آرثر بلانك مالك أتلانتا يونايتد في بيان: «إنه يوم مثير وتاريخي لنادينا». وقال مارتينو، الذي قاد منتخب باراغواي لدور الثمانية في كأس العالم 2010، إنه يتطلع «لتحدي قيادة فريق في بطولة دوري قيد التطور». وسينضم أتلانتا ومينيسوتا في موسم 2017 إلى الدوري الأمريكي الذي سيزيد عدد الأندية المتنافسة فيه إلى 22 فريقا.

إيقاف العداء الأمريكي كيمونس عامين بسبب المنشطات

برلين – د ب أ: أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (يوسادا)، إيقاف العداء الأمريكي تريل كيمونس لمدة عامين لسقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات. وتورط كيمونس (31 عاما) في تعاطي عقار ديميثيلبوتيلامين خلال اختبار جرى في إطار المنافسات في بطولة أمريكا لألعاب القوى داخل الصالات في 12 اذار/ مارس الماضي. وتوصلت تحقيقات الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات إلى أن كيمونس تعاطى المادة المحظورة من خلال مكملات غذائية، علما أن عقوبة الإيقاف ضده تعتبر سارية منذ 14 نيسان/ ابريل الماضي. كيمونس هو أحد أعضاء الفريق الأمريكي الذي تم تجريده من الميدالية الفضية لسباق 4×100 متر تتابع للفرق في أولمبياد لندن 2012، نتيجة تورط زميله تايسون غاي في تعاطي المنشطات.