﻿كفيتوفا تثأر من كيربر وتبلغ دور الثمانية

ووهان (الصين) – د ب أ: ثأرت التشيكية بيترا كفيتوفا من خسارتها أمام الألمانية أنجليكه كيربر في مناسبتين خلال الموسم الحالي، بعدما صعدت لدور الثمانية لبطولة ووهان لتنس السيدات على حساب المصنفة الأولى عالميا في مباراة ماراثونية جاءت نتيجتها 6/7 (10/12) و7/5 و6/4 بالدور الثالث.

وشهدت المباراة التي استغرقت ثلاث ساعات و19 دقيقة ثمانية أخطاء مزدوجة لكيربر، المتوجة ببطولتين من بطولات غراند سلام الأربع الكبرى هذا الموسم (وهما استراليا والولايات المتحدة)، فيما ارتكبت كفيتوفا 11 خطأ مزدوجا. وكانت كفيتوفا خسرت أمام كيربر في بطولتي شتوتغارت ونيويورك هذا الموسم، فيما تلقت الخسارة أيضا أمام نظيرتها الألمانية في مواجهاتهما الأخيرة العام الماضي بالبطولة الختامية التي جرت بسنغافورة. ورفعت كفيتوفا، التي توجت بالنسخة الأولى للبطولة عام 2014، عدد انتصاراتها في المسابقة إلى تسعة انتصارات مقابل خسارة وحيدة، بينما تلقت كيربر خسارتها الخامسة عشر هذا العام مقابل 55 فوزا. وللمرة الأولى منذ سبع سنوات تلتقي اللاعبتان الروسية سفتلانا كوزنتسوفا والأمريكية فينوس وليامز اللتين سبقا لهما التتويج ببطولات غراند سلام الأربع الكبرى. وحسمت كوزنتسوفا المواجهة بعدما فازت 6/2 و6/2 لتطيح مبكرا بوليامز، بعد 24 ساعة فقط من بدء حملة اللاعبة الأمريكية للدفاع عن اللقب الذي أحرزته العام الماضي. وقالت كوزنتسوفا: «كان لقاء جيدا، ولكنني أعتقد أن فينوس كان بإمكانها تقديم الأفضل». وأوضحت اللاعبة الروسية: «كنت واثقة من قدراتي ولعبت بشكل جيد بالفعل، فيما بدأ مستوى فينوس في التحسن عند النهاية، كان من المهم للغاية لي المحافظة على قوة الدفع التي حصلت عليها». وتكافح كوزنتسوفا للمشاركة في البطولة الختامية بسنغافورة الشهر المقبل، حيث توجد حتى الآن خارج قائمة اللاعبات الثمانية المترشحات للمشاركة في البطولة. واحتفلت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الرابعة للبطولة، بعيد ميلادها الخامس والعشرين بتأهلها لدور الثمانية عقب تغلبها على الكازاخية ياروسلافا شفيدوفا بنتيجة 6/3 و6/3. وعقب اللقاء، صرحت هاليب: «كانت المباراة صعبة. اتسم أداء شفيدوفا بالشراسة البالغة، لكنني عدت للمباراة بصورة جيدة، وأشعر بالسعادة لفوزي بمجموعتين نظيفتين». وضربت هاليب موعدا في دور الثمانية مع الأمريكية ماديسون كيز، التي فازت على الروسية داريا كستكينا 6/1 و4/6 و6/4. وحافظت البريطانية جوانا كونتا على آمالها في التأهل للبطولة الختامية، التي ستقام في سنغافورة، إثر بلوغها دور الثمانية بعدما فازت على الأسبانية كارلا سواريز نافارو 7/5 و7/6 (8/6).