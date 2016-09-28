﻿كونميبول يقر تغييرات واسعة في بطولة كأس ليبيرتادوريس

أسونسيون – د ب أ: أقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) بشكل رسمي إطالة المدة التي تقام خلالها بطولة كأس ليبيرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية)، بالإضافة إلى تغيير نظام التأهل لمنافسات هذه البطولة وبطولة سودامريكانا (كأس اتحاد أمريكا الجنوبية) أيضا.

وأوضح بيان نشره «كونميبول» أن «التعديلات، التي ستطبق في 2017، تهدف إلى إطالة المدة التي تلعب فيها كأس ليبيرتادوريس من 27 إلى 42 أسبوعا، حيث ستقام بين شهري شباط (فبراير) وتشرين الثاني (نوفمبر)، فيما تقام بطولة سودامريكانا من نهاية حزيران (يونيو) وحتى أواخر كانون الأول (ديسمبر)». ورغم أن البيان لم يؤكد أن نهائي كأس ليبيرتادوريس سيكون مباراة واحدة فقط، صرح الباراغواني أليخاندرو دومينغز، رئيس «كونميبول» أن العدالة الرياضية تقتضي بأن يلعب النهائي من خلال مباراة واحدة في ملعب محايد. وأوضح دومينغز أن الإحصاءات تشير إلى أن بين كل 10 مباريات نهائية، سبعة منها فاز بها الفريق صاحب الأرض، في مباراة العودة الحاسمة، وهو النظام المعمول به حاليا، والذي من المتوقع أن يشهد تغييرا. وأعلن «كونميبول» أيضا أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون من حق الأندية العشرة، التي لن تتأهل إلى دور الستة عشر من كوبا ليبيرتادوريس المشاركة في منافسات كأس سودامريكانا. ويحصل بطلا كأس ليبيرتادوريس وسودامريكانا على بطاقة تأهل مباشرة إلى دور المجموعات في النسخة التالية من كأس ليبيرتادوريس. وتهدف التغييرات المذكورة إلى إيجاد نوع من التناغم بين الدوريات المحلية في كل بلد والبطولات القارية. وجاءت التغييرات الجديدة كنتاج دراسة فنية عكف «كونميبول» على إعدادها منذ عدة أشهر بمعاونة استشاريين متخصصين، في محاولة منه لرفع مستوى وقيمة كرة القدم في أمريكا الجنوبية من خلال استراتيجية شاملة. وكشفت بعض الاتحادات المحلية، مثل اتحاد باراغواي، أنها لم تتسلم أي رسائل رسمية من «كونميبول» في هذا الخصوص، ولذلك فإنها لا تملك أي موقف رسمي حتى الآن.