﻿الدوري السوداني: الهلال على بعد نقطة من اللقب

الخرطوم – الأناضول: اقترب الهلال، من حسم لقب الدوري السوداني، بعد الفوز على نظيره الأهلي عطبرة، بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ33 للبطولة.

أحرز أهداف الهلال، النيجيري عزيز شوبولا ومدثر كاريكا ونزار حامد، وولاء الدين في الدقائق 52 و59 و69 و88. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 80 نقطة في الصدارة، ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 71 نقطة، ويتبقى ثلاث مباريات لكل فريق لنهاية المسابقة. ويحتاج الهلال لحصد نقطة واحدة خلال المباريات الثلاث المتبقية للاحتفال رسميا باللقب، بدون النظر لنتائج المريخ. ويلتقي الهلال مع الأمل عطبرة بالجولة الـ34 للدوري السبت المقبل. ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجا بالبطولة بإجمالي 28 لقبا، ويأتي المريخ (حامل اللقب) في المركز الثاني برصيد 20 لقبا.