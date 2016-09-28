﻿تعادل القوة الجوية العراقي مع العهد اللبناني

الدوحة – د ب أ: خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة القوة الجوية العراقي مع العهد اللبناني على استاد «سعود بن عبدالرحمن» في مدينة الوكرة القطرية ضمن ذهاب الدور قبل النهائي ل .

وانتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية بهدف نظيف سجله السوري زاهر ميداني في الدقيقة 24 عبر تصويبة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء مرت بغرابة شديدة من بين أقدام الحارس حسن بيطار. وفي الشوط الثاني، أدرك حسين دقيق التعادل للعهد في الدقيقة 64 بتسديدة أيضا ضعيفة من داخل منطقة الجزاء أكملها الحارس فهد طالب رحيم إلى داخل شباك فريقه. ويلتقي الفريقان إيابا في 18 تشرين الأول/ اكتوبر المقبل على ملعب المدينة الرياضية في بيروت على أن يلتقي الفائز من مواجهتي الذهاب والإياب في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي بين جوهور دار التعظيم الماليزي مع بانغالور الهندي.