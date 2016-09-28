﻿تشونبوك يضع قدما في النهائي بفوز كبير

سول – د ب أ: وضع تشونبوك هيونداي قدما في نهائي بعدما تغلب على ضيفه إف سي سول 4/1 في المواجهة الكورية الجنوبية الخالصة في ذهاب الدور قبل النهائي.

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب سول في 19 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ليتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي حيث يلتقي الفائز من المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين العين الإماراتي والجيش القطري. وأنهى تشونبوك الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها ليواندرو رودريغز بيريرا (الأول والثالث) وريكاردو لوبيز في الدقائق 22 و26 و40. وفي الشوط الثاني، رد سول بهدف سجله سي يونغ جو في الثواني الأولى ثم ختم كيم شين ووك التسجيل بالهدف الرابع لتشونبوك في الدقيقة 84.