﻿أولاردايس يرحل عن تدريب المنتخب الإنكليزي بعد تقرير صحيفة يكشف تورطه في فساد

لندن – د ب أ: رحل سام أولاردايس عن منصب مدرب المنتخب الإنكليزي بعد 67 يوما ومباراة واحدة، بعد نشر تقرير صحافي حول قيامه باجراء نقاش يتعلق بكيفية الالتفاف على لوائح انتقالات اللاعبين.

وخضع أولاردايس (61 عاما) للتحقيق من الاتحاد الانكليزي بعد نشر تقرير صحفي حول تورطه في فضيحة رشوة مقابل الكشف عن طرق الالتفاف على قواعد انتقالات اللاعبين. ونشرت صحيفة «دايلي تيلغراف» تسجيل فيديو تم تصويره بشكل سري لاولاردايس هو يتحدث مع صحافيين سريين منتحلين صفة رجال أعمال، حول طرق الالتفاف على قواعد لوائح الاتحاد التي تم تحديثها في 2008 حول حقوق ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين. وأوضح الاتحاد في بيان: «تصرف أولاردايس لا يليق بمدرب المنتخب الإنكليزي، لقد تقبل حقيقة ارتكابه خطأ واضحا في التقدير، واعتذر». وأضاف البيان: «رغم ذلك، ونتيجة لخطورة مثل هذه التصرفات، اتفق الاتحاد وأولاردايس على فسخ العقد بالتراضي بشكل فوري». وتولى أولاردايس تدريب المنتخب عقب رحيل روي هودجسون بعد الخسارة أمام ايسلندا في يورو 2016. وقاد أولاردايس منتخب إنكلترا في مباراة واحدة فاز خلالها على سلوفاكيا 1/صفر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في وقت سابق من الشهر الجاري. وسيتولي غاريث ساوثغيت تدريب منتخب إنكلترا في المباريات الثلاث المقبلة بتصفيات كأس العالم بجانب المباراة الودية أمام أسبانيا لحين ايجاد بديل.

وأوضح بيان الاتحاد: «هذا القرار لم يتم اتخاذه باستخفاف، ولكن الأولوية لاتحاد الكرة هي حماية المصالح على نطاق اوسع والحفاظ على أعلى معايير السلوك في كرة القدم». وأضاف: «مدرب المنتخب الإنكليزي هو منصب ينبغي أن يظهر قيادة قوية ويظهر احترام لنزاهة اللعبة في كل الأوقات». وأشارت الصحيفة إلى ان أولاردايس تفاوض على صفقة بقيمة 400 الف جنيه استرليني مقابل اعطاء نصائح لممثلي شركة آسيوية لوكالة اللاعبين، وهو اتفاق قد يمثل تضاربا في المصالح، كما سخر من سلفه روي هودجسون، كما انتقد المساعد السابق لهودجسون غاري نيفيل وقرار الاتحاد بإعادة بناء استاد ويمبلي، وفقا لما أشارت اليه الصحيفة. والتقى اولاردايس مع غريغ كلارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم والرئيس التنفيذي مارتن غلين وأكد أن كل ما قاله كان حقيقيا وقدم اعتذاره الصادق على تصرفه. وأوضح ألاردايس: «رغم أنه كان من الواضح خلال المحادثة المسجلة أن كل الاقتراحات كانت تتطلب الموافقة الكاملة من جانب الاتحاد الإنكليزي، أدرك أنني أدليت ببعض التعليقات التي أحدثت حالة من الارتباك». وأضاف: «على هامش لقاء اليوم، طلبت توضيح ما بدر مني وسياق الحديث الذي جرت خلاله المناقشة، اتعاون بشكل كامل في هذا الشق». وتابع: «أبدي أسفي على التعليقات التي صدرت مني ضد أشخاص بعينهم». وقال غلين أن تصرف أولاردايس كان غير ملائم ولم يكن هو المتوقع من جانب مدرب المنتخب الإنكليزي. وستكون المباراة الأولى لساوثغيت مع منتخب إنكلترا في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل أمام مالطا في تصفيات مونديال روسيا 2018 وبعدها بثلاثة أيام يلتقي الفريق مع سلوفينيا. كما يقود ساوثغيت منتخب الاسود الثلاثة أمام اسكتلندا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر وبعدها بأربعة أيام يخوض الفريق مباراة أخرى أمام أسبانيا.