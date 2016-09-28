﻿الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يتطلع إلى الفوز الأول… وشالكه يسعى إلى استعادة توازنه

برلين – د ب أ: يتطلع مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى نفض غبار الهزيمة في مباراته الأولى بالدوري الأوروبي عندما يستضيف زوريا لوهانسك الأوكراني اليوم في المرحلة الثانية من دور المجموعات، كما يسعى شالكه المتعثر في الدوري الألماني إلى استعادة توازنه بعد سلسلة هزائمه المحلية. كذلك تشهد المرحلة لقاء باولو فونسيكا مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني مع ناديه السابق سبورتينغ براغا البرتغالي، كما يتنافس النجمان الهولنديان روبن فان بيرسي وديرك كاوت أمام بعضهما بعضا، وكل منهما أمام فريقه السابق، عندما يلتقي فناربخشه التركي مع فينورد الهولندي.

وعلى ملعب «أولد ترافود» يسعى يونايتد، الذي خسر مباراته الأولى على ملعب فينورد صفر/1، إلى تصحيح مساره الأوروبي وتحقيق انتصاره الأول في المجموعة الأولى على حساب لوهانسك الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الأولى. وقال لاعب الوسط خوان ماتا: «ربما لا يكون هذا الفريق معروفا بشكل كبير، ولكنه يحتل المركز الثاني في الدوري (الأوكراني) ولم يتلق سوى هزيمة واحدة في الموسم حتى الآن». وأضاف: «في الجولة الأولى، حقق التعادل مع فناربخشه، إنه لا يشارك في هذه البطولة عن طريق الصدفة». ويتوقع أن يجري المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عدة تغييرات على التشكيلة التي خاضت مباراة ليستر الأحد الماضي في الدوري الإنكليزي. ويتوقع عودة قائد الفريق وين روني، الذي يحتاج إلى هدف واحد كي يقاسم رود فان نيستلروي صدارة قائمة هدافي الفريق في المنافسات الأوروبية برصيد 37 هدفا لكل منهما. أما ديرك كاوت قائد فينورد فيعود إلى ملعب فناربخشه لمواجهة فريقه السابق الذي قضى معه ثلاثة مواسم، وسيواجه مواطنه فان بيرسي لاعب فينورد السابق والذي انضم إلى الفريق التركي في العام الماضي.

وفي لفيف، تتجدد المواجهة بين شاختار دونيتسك وضيفه براغا، لكن دونيتسك يخوض المواجهة هذه المرة تحت قيادة فونسيكا الذي كان مدربا لبراغا عندما خسر الفريق البرتغالي أمام دونيتسك الموسم الماضي. أما شالكه، الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، فيتطلع إلى استعادة توازنه بعد تلقي خمس هزائم متتالية في بداية مشوار الدوري الألماني، من خلال الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في 13 مباراة متتالية بسجل مشاركاته في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية، عندما يستضيف سالزبورغ النمساوي في المجموعة التاسعة. وقال بينديكت هويديس قلب دفاع شالكه إن فريقه الذي حقق بداية جيدة بالفوز على نيس الفرنسي 1/صفر يمكنه اللعب بشكل أفضل نظرا لأنه لا يعاني في البطولة الأوروبية من الضغوط التي يعانيها في البوندسليغا. ويستضيف أتلتيك بلباو الأسباني، الذي وصل إلى النهائي عام 2012، رابيد فيينا النمساوي في المجموعة السادسة بعدما حقق بداية مخيبة للآمال بالهزيمة أمام ساسولو الإيطالي صفر/3. كذلك يلتقي سيلتا فيغو الأسباني باناثينايكوس اليوناني في المجموعة السابعة بعدما تعادل في المباراة الأولى مع ستاندر لييج البلجيكي 1/1، بينما يحل فياريال الأسباني ضيفا على ستيوا بوخارست الروماني في المجموعة الثانية عشرة التي شهدت هزيمة فياريال في المباراة الأولى أمام زيوريخ السويسري 1-2. أما الفرق الإيطالية الأربعة المشاركة في البطولة فاختلفت حظوظها خلال الجولة الأولى، فتعادل روما مع فيكتوريا بلزن 1/1 ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه أسترا جيورجيو الروماني في المجموعة الخامسة، بعد أن أخفق في تحقيق أي انتصار خلال سبع مباريات أوروبية على التوالي. ويحل إنتر ميلان ضيفا على سبارتا براغ في المجموعة الحادية عشرة في مباراة يتطلع كلا الفريقين لحصد أول نقاط في البطولة. أما فيورنتينا فيستضيف كاراباكا بطل اذربيجان في المجموعة العاشرة التي تشهد أيضا لقاء سلوفان ليبريتش التشيكي مع باوك سالونيكا اليوناني، وحصد كل من الفرق الأربعة نقطة واحدة من الجولة الأولى، بينما يحل ساسولو ضيفا على جينك البلجيكي في المجموعة السادسة. ويأمل ساوثهامبتون الإنكليزي في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي عندما يلتقي هبوعيل بئر السبع في المجموعة الحادية عشرة بينما يلتقي مكابي تل أبيب دوندالك الأيرلندي في المجموعة الرابعة، ويلعب ماينز الألماني مع غابالا الاذري في المجموعة الثالثة وسانت إتيان الفرنسي مع أندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني مع أبويل نيقوسيا القبرصي في المجموعة الثانية.