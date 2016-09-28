﻿زيدان: التعادل لم يكن منصفا!

دورتموند – د ب أ: أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن أسفه لتعادل فريقه خارج ملعبه 2/2 مع بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الفريق الملكي كان يستحق ما هو أكبر من التعادل.

وقال زيدان عقب انتهاء ثاني مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا: «اللاعبون قدموا مباراة كبيرة، كنا نستحق ما هو أكبر، ولكنها ليست نتيجة سيئة، نحن في المقدمة وهذا خبر جيد». وشدد زيدان على أنه يثق بأن حظ الفريق سيتغير إلى الأفضل، وأضاف: «عانينا في الشوط الأول قليلا بسبب الضغط الكبير للمنافس، أنا فخور بالمباراة، التي قدمناها، لقد تعادلنا في ثلاث مباريات فقط وعلينا أن نستمر، سنحدث تغييرا». يذكر أن بعض التقارير تحدثت عن وجود توتر في علاقة المدرب الفرنسي مع نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلفية تذمر الأخير من استبداله في المباراة الماضية أمام لاس بالماس، بيد أن تصافحهما بعد هدف رونالدو الأول في شباك دورتموند بدد كل هذه الشائعات.