﻿هدف متأخر يحرم الريال من الفوز في دورتموند… وفوز كبير لليوفي وانتصارات ليستر مستمرة

عواصم – رويترز: أحرز البديل أندريه شورله هدفا قرب النهاية ليمنح بروسيا دورتموند تعادلا مستحقا 2-2 مع ضيفه ريال مدريد حامل اللقب في لقاء مثير في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

واستقبل شورله لاعب منتخب ألمانيا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في مرمى الريال بالدقيقة 87 بعدما كان رفائيل فاران منح الفريق الإسباني التقدم للمرة الثانية في الدقيقة 68. وعوض فاران مدافع فرنسا بهذا الهدف الخطأ الذي ارتكبه وسمح لبيير إيمريك أوباميانغ بالتعادل لدورتموند في نهاية الشوط الأول بعدما سجل كريستيانو رونالدو أول أهداف اللقاء في الدقيقة 17. ولدى الريال ودورتموند أربع نقاط لكل فريق رغم أن الفريق الألماني يتصدر المجموعة بفارق الأهداف، بينما يأتي سبورتنغ لشبونة في المركز الثالث بثلاث نقاط عقب فوزه 2-صفر على ليجيا وارسو. وبدأ الضيوف المباراة بحماس واختبر رونالدو الحارس رومان بوركي عبر ركلة حرة في وقت مبكر وجاء الرد من غونزالو كاسترو وأوباميانغ بالتسديد مرتين على الحارس كيلور نافاس بينما سدد عثمان ديمبيلي بعيدا عن المرمى. وفي الوقت الذي اقترب فيه دورتموند من هز الشباك خطف الريال الهدف الأول بعد هجمة مرتدة متقنة. وبدأت الهجمة من كريم بنزيمة الذي وجد عونا من توني كروس ليمرر للأمام نحو جاريث بيل الذي مرر بالكعب إلى رونالدو ليسدد في الشباك. وتوجه رونالدو لمصافحة مواطنيه بيبي وفابيو كوينتراو والمدرب زيدان في إشارة إلى أن واقعة الاستياء من تبديله في آخر مباراة في الدوري الاسباني باتت في طي النسيان. وعانى فريق المدرب توماس توشيل في تطبيق خطة الضغط العالي والتفوق في السرعة لكن جاء التعادل بعد ركلة حرة. وتصدى الحارس نافاس، في مشاركته الأولى هذا الموسم، بشكل ضعيف لتسديدة رفائيل غيريرو لتصطدم الكرة بزميله فاران ثم تابعها أوباميانغ إلى داخل الشباك. وأضاع الجناح المميز ديمبيلي فرصة أخرى في الشوط الثاني بعدما تحكم فريقه في إيقاع اللعب رغم أن الريال استعاد الثقة مجددا. وأهدر بيل وبنزيمة أكثر من فرصة قبل أن يتقدم الريال بهدف ثان عبر فاران من متابعة لتسديدة بنزيمة التي ارتدت من القائم. وانتفض دورتموند وتصدى نافاس لتسديدتين من البديل إيمري مور قبل أن يدرك الفريق الألماني التعادل بتسديدة هائلة لشورله.

يوفنتوس يستعيد توازنه

استعاد يوفنتوس الإيطالي توازنه في دوري أبطال أوروبا وفاز على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 4/صفر في المجموعة الثامنة. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة تخطى اشبيلية الأسباني المتوج بلقب الدوري الأوروبي في المواسم الثلاثة الماضية، ضيفه ليون الفرنسي 1/صفر. ويتصدر يوفنتوس المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام اشبيلية، فيما يأتي ليون في المركز الثالث بثلاث نقاط ويتذيل دينامو زغرب الترتيب بلا رصيد. وعلى ملعب ماكسيمير أنهى يوفنتوس الشوط الأول بهدفين نظيفين ثم سجل الهدفين الآخرين في الشوط الثاني. وافتتح لاعب الوسط البوسني ميرالم بيانيتش التسجيل في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة طولية من ليوناردو بونوتشي ليسدد كرة زاحفة عرفت طريقها للشباك. وأضاف المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 31 بمساعدة بيانيتش. وفي الشوط الثاني تكفل الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا بتسجيل ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 57 بعد تمريرة من الظهير الأيسر البرازيلي داني الفيش. وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة جاء الهدف الرابع إثر ضربة حرة نفذها داني الفيش ولكن ادريان سيمبر حارس دينامو زغرب أسكن الكرة شباك فريقه بطريق الخطأ. ونجح يوفنتوس في تحقيق فوزه الأول بدور المجموعات بعد تعادله سلبا في الجولة الأولى مع ضيفه اشبيلية. ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة وحيدة بفارق نقطة وحيدة أمام نابولي الثاني. وعلى ملعب «رامون سانشيز بيثخوان» قاد المهاجم الفرنسي وسام بن يدر اشبيلية للفوز على ليون بهدف سجله في الدقيقة 52. ويحتل اشبيلية المركز السادس في الدوري الأسباني برصيد 11 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد المتصدر. ويحتل ليون المركز التاسع في الدوري الفرنسي برصيد عشر نقاط بفارق سبع نقاط خلف نيس المتصدر.

تألق جديد لسليماني مع ليستر

واصل ليستر الإنكليزي مغامرته في دوري الأبطال، وفاز على ضيفه بورتو البرتغالي 1/صفر في المجموعة السابعة وفي المباراة الأخرى، فاز اف سي كوبنهاغن الدنماركي على كلوب بروج البلجيكي 4/صفر.

وعلى ملعب «كينغ باور» تكفل الجزائري إسلام سليماني المنضم حديثا لليستر، بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 25 بمساعدة مواطنه رياض محرز. وواصل ليستر حامل لقب الدوري الإنكليزي نتائجه الرائعة في أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا، إذ حقق فوزه الثاني على التوالي بعدما فاز على ملعب كلوب بروج بثلاثية نظيفة، وعزز موقعه في الصدارة بست نقاط، في الوقت الذي توقف فيه رصيد بورتو عند نقطة واحدة، بعد تعادله في الجولة الأولى مع كوبنهاغن بهدف لمثله. ويعيش ليستر سيتي أوضاعا متناقضة في الموسم الحالي حيث يؤدي بشكل مثالي على المستوى القاري، لكنه يعاني من تدهور النتائج بشدة في الدوري الإنكليزي حيث يحتل المركز الثاني عشر بسبع نقاط من انتصارين وثلاث هزائم وتعادل وحيد. وعلى الجانب الآخر، يحتل بورتو المركز الثالث في الدوري البرتغالي برصيد 13 نقطة من اربعة انتصارات وهزيمة وتعادل، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن بنفيكا المتصدر. وفي المباراة الأخرى، انتهى الشوط الأول بين كوبنهاغن وكلوب بروج بالتعادل السلبي رغم سيطرة أصحاب الأرض على مجريات اللعب بشكل شبه كامل. وفي الشوط الثاني استفاد كوبنهاغن من هدف بنيران صديقة سجله ستيفانو دينزفيل مدافع كلوب بروج بطريق الخطأ في شباك فريقه. وحصل كوبنهاغن على ركلة جزاء في الدقيقة 61 حيث سددها لودفيغ أوغوستينسون ولكن لودوفيتش بوتيل حارس الفريق الضيف تصدى للكرة. وأضاف توماس ديلاني الهدف الثاني في الدقيقة 63 ثم تكفل فيديريكو سانتاندير بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69. وفي الوقت بدل الضائع من المباراة ختم ماتياس يورغنسن أهداف الفريق الدنماركي، الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، وظل كلوب بروج بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع الأخير.

توتنهام يفوز وموناكو يتعادل

انتزع توتنهام الإنكليزي فوزا صعبا من مضيفه سيسكا موسكو المجموعة الخامسة، والتي شهدت أيضا تعادل باير ليفركوزن مع موناكو 1/1. ويدين توتنهام بالفضل للاعبه هيونغ مين سون، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 71. وبهذا الفوز جدد توتنهام آماله في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين لدور الستة عشر، بعدما حقق أول ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني، فيما توقف رصيد سيسكا موسكو عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير. وفشل ليفركوزن في الحفاظ على تقدمه امام موناكو وتعادلا 1/1. وتقد ليفركوزن بهدف خافيير هيرنانديز في الدقيقة 73، قبل أن يتعادل كميل جليك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع. ورفع موناكو رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة، كما رفع ليفركوزن رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.