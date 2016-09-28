﻿باسمة: الإمبراطور سيمون أسمر لم يكن يحبني بل كان يحاربني

بيروت – «القدس العربي»: اعترفت الفنانة اللبنانية باسمة أنها ظلمت فنيّاً منذ بداياتها وخلال مسيرتها الفنية بسبب ما اسمته «مافيات الفنّ»، وأكدت أن الفنّ يسير بدمها طبعًا لكن في ظّل هذا الجوّ السّائد الذي لم يعد يشبهها أرادت اعتزال الفنّ في لحظة معينة، وفكّرت بالأمر وظهرت على شاشة الـ «أم تي في» من أجل إعلان اعتزالها الفنيّ إلاّ أنها منعت من إعلان ذلك.

وقالت إن محاربات عدة واجهتها منذ البداية مع المخرج سيمون أسمر، الذي لم يكن يحبّها وقد حاربها هو وغيره لأنها الأنجح والرقم الصعب، ولفتت إلى أن أسمر كان امبراطوراً وأصبح الآن انساناً عادياً.

وتناولت باسمة، التي حلّت ضيفة على برنامج «العمر مشوار» المحاربات التي اختبرتها في كواليس برنامج «شكلك مش غريب» إذ سئلت كيف تسمحين أن تقيّمك هيفاء وهبي ولجنة البرنامج وأنت التي تتمتعين وتعرفين قدرات صوتك، فأجابت أن هيفاء نجمة استعراضية وناجحة في مكانها وهي نجمة بصوتها وقدراتها.

وأضافت أنها تعرف من هم الأشخاص الذين يحاربونها، إلاّ أنها لن تذكر أسماءهم في الوقت الراهن، كما أشارت إلى أنها اتفقت سابقاً مع شركة «روتانا» في مرحلة ما، حينما تدخّلت ايضاً مافيات الفنّ.

ومن جهة أخرى، أعربت عن فرحتها وإدراكها بنجاح أغنيتها الجديدة المنفردة «جرحك عندي» لأنها لا تشبه الأغاني الهابطة وهي تعاملت فيها مع المؤلّف منير بو عسّاف والملحّن والموزّع بلال الزّين الذي اتصل بها مفاجئاً إياها بأنها من أجمل الأصوات النسائيّة الموجودة على السّاحة بعد الفنانة وردة وشيرين.

أما بشأن المنافسة الفنية فأكدت أنها كانت تهنىء من يُقدّم أعمالاً مميّزة، وهي لا تنتظر كلمة «مبروك» من أيّ فنّان، وكشفت عن ردّة فعل «فانز» بعض النجمات عندما تربّعت أغنيتها «جرحك عندي» على قمة العشرة في لبنان الثقافة، وطلبت من الفنّانة نوال الزغبي أن تراقب العبارات التي يوجّهها معجبوها لأنّها مسّت بها شخصيًّا وبأفراد عائلتها، وقالت:»أنا على يقين أنّ نوال لا تدري بهذه الأفعال لذلك أنصحها بأن «تشيّك» على ما يتفوّه به معجبوها».

أماّ من تعتبرها الأفضل بين الفنانات فأعلنت أنها السيدة فيروز، ومن بين الفنانين رأت أن الأفضل هو الفنان المعتزل فضل شاكر.

اما أفضل مخرج فاختارت كلاً من سعيد الماروق ورندلي قديح، كما سمت الفنان وسام حنا كأفضل ممثل.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت توافق أن تحترف ابنتها الغناء ردت بأنها توافق 50 %، مشيرة في الوقت عينه إلى أنّ ابنتها غاييل ستُشارك في برنامج «أحلى صوت بنسخته الفرنسية.

وختاماً ورداً على أسئلة صغيرة تتطلب الإجابة عليها بنعم أم لا أكدت أن لديها مشكلة في الانتاج، ولكي تنجح لا بدّ من تقديم بعض التنازلات. وحول ما إذا كانت ستمثل فأجابت بنعم، كما أعلنت تأييدها للزواج المدني وندمها على منح ثقتها لبعض الأشخاص.