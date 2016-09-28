﻿وفاة أكثر من 30 شخصا في أوكرانيا تعاطوا مشروبات كحولية مغشوشة

كييف ـ د ب أ: توفي أكثر من 30 شخصا خلال الأيام الماضية في أوكرانيا بسبب تعاطي مشروبات كحولية مغشوشة.

وتوفي 23 شخصا في منطقة خاركيف وحدها وخمسة آخرون في منطقة دونيتسك وذلك حسبما أعلنت الهيئة الأوكرانية للأمن الغذائي.

كما سجلت أوكرانيا سبع حالات وفاة بالسبب نفسه خلال الأسبوع الماضي في مناطق لوهانسك وميكولاييف.

يشار إلى أن أوكرانيا رفعت الضرائب على المشروبات الكحولية بشكل هائل منذ عام 2014 مما زاد من عدد شاربي الكحوليات الذين يشربون كحوليات من صنعهم أو يفضلون شراء هذه المشروبات ضمن عروض رخيصة على الإنترنت.