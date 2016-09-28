﻿غالبية الألمان يريدون إلغاء حصص الدين في المدارس

كولون ـ د ب أ: أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لإلغاء حصص الدين في المدارس.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس أن 69٪ من الألمان يؤيدون أن تحل محل حصص الدين العقائدية حصص عامة عن القيم في العام الدراسي الجديد. وأيد ذلك على الإطلاق نسبة 39٪ وأيده إلى حد ما 30٪. وكان أغلب المؤيديين في شرق ألمانيا، حيث بلغت نسبتهم 81٪.

ورأى غالبية من شاركوا في الاستطلاع أن حصص القيم يتعين أن تتناول الموضوعات الدينية بصورة هامشية. وذكر 60٪ من الألمان أن هذه الحصص يتعين أن تركز على الأخلاق والمعايير والقيم.

وفي الوقت نفسه ذكر 66٪ من الألمان أنه يتعين أن تتطرق حصص القيم إلى أديان وعقائد مختلفة، لكن دون أن تشكل تلك الموضوعات محور الحصص.

أجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، وشمل 1048 ألمانيا خلال الفترة من 23 حتى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.