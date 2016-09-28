﻿نهاية سعيدة لمأساة رضيعة سُرقت من داخل مستشفى في المغرب

الرباط ـ الأناضول: عثر مواطنون، أمس، على الرضيعة هاجر، التي سرقت من داخل مستشفى في المغرب، الأسبوع الماضي، بعد 24 ساعة على ولادتها، في قضية شغلت الرأي العام.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الأربعاء الماضي، عندما كانت أم الرضيعة تريد الخــــروج من المستـــشفى، انتحلت سيدة مجهولة الهوية، صفة طبيبة، وطالبت الأم بأخذ الرضيعة لإجراء تحاليل، وهو ما جعل الأم تترك الرضيعة لديها في حديقة المستشفى، وبعدما عادت الأم لم تجد ابنتها.

وقال والد الرضيعة «نبيل الزفير» إن «بعض المواطنين وجدوا رضيعة أمام إحدى القنصليات الأجنبية في الدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) وبعدما أخبروا السلطات، تم نقلها إلى المستشفى لتؤكد التحليلات على أنها ابنته».

وأضاف «لقد مرت علينا أيام سوداء بعدما تمت سرقة فلذة كبدنا، وهو ما أثر على نفسية الأسرة».

وسبق أن بث الأب مقطع فيديو يناشد فيه المرأة بإرجاع ابنته، مقابل عدم ملاحقتها قضائياً، مهدداً بالانتحار في حالة عدم إرجاع ابنته. ولم تعرف حتى اليوم هوية المرأة التي اختطفت الرضيعة، أو دوافعها وراء الجريمة.

وعرفت هذه القضية اهتمام الرأي العام، حيث تداول نشطاء «الفيسبوك» صورة تقريبية للمرأة، التي سرقت الرضيعة، تم تعميمها من جانب الشرطة، وسط تضامن واسع من جانب النشطاء. يشار إلى أن إدارة «المستشفى الجامعي للأطفال عبد الرحيم الهاروشي» في الدار البيضاء، قالت، في بيان إن الأسرة تعرضت لعملية نصب من جانب سيدة مجهولة الهوية.

وحسب البيان فإن أم المولودة» كانت قد ولجت مصلحة (قسم) الولادة، الإثنين، حيث وضعت مولودتها في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء (40 دقيقة بعد منتصف الليل».

وأضاف أنه «بعد استكمال إجراءات خروج الأم ومولودتها، وعند مغادرة الأسرة لمصلحة الولادة، استدرجتها سيدة مجهولة الهوية إلى فضاء حديقة المستشفى، موهمة إياها بالحاجة إلى القيام بتحاليل».

وأشار البيان إلى أن المرأة «طلبت منها (الأم) أن تسلمها الرضيعة وتعود إلى مصلحة الولادة، فاستجابت لها بدون تردد تاركة الرضيعة بين يدي المرأة المجهولة، وعند عودتها إلى المكان نفسه اصطدمت باختفاء المرأة والرضيعة ليتبين للأسرة حينئذ أنها تعرضت لعملية نصب».