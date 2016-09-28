﻿الأقصر تستعد لتنصيبها عاصمة للسياحة العالمية

الأقصر(مصر) ـ د ب أ: شرعت سلطات محافظة الأقصر، التاريخية، في صعيد مصر، في تنفيذ مشروع لتجميل شوارعها وميادينها، بعشرات الجداريات، واللوحات الفنية، استعداداً، لتنصيبها عاصمة للسياحة العالمية، في احتفال يقام على هامش المؤتمر السنوي، لمنظمة السياحة العالمية، الذي تستضيفه المدينة، في شهر تشرين أول /أكتوبر المقبل.

وقال محافظ الأقصر، الدكتور محمد بدر، الأربعاء، إن مدينة الأقصر تشهد مجموعة من الاستعدادات لاستضافة المئات من أصحاب الشركات السياحية، في بلدان العالم الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، بجانب عشرات من وزراء السياحة العرب والأجانب.

وأشار إلى أنه يجرى وضع عشرات من الجداريات الفنية، المستوحاة من تراث وفنون الأقصر التاريخية، والمعاصرة، بجانب لوحات الترحيب، بضيوفها، والاحتفاء بتنصيبها عاصمة للسياحة العالمية، حيث ستنتشر تلك اللوحات بطول الطرق السياحية، والميادين العامة، بدءاً من بوابة مطار الأقصر الدولي، مرورا بقلب المدينة، وحتى موقع المزارات الأثرية والسياحية، ومعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، في البر الغربي، الذي يضم بين جنباته مئات المقابر وعشرات المعابد التاريخية، بجانب إحياء مشروع اللون الموحد لمنشآت المدينة ومبانيها، لتظهر الأقصر بالصورة التي تتناسب ومكانتها التاريخية والحضارية، في عيون ضيوفها وزوارها من سياح العالم.

وفى سياق متصل، وصل إلى مدينة الأقصر أمس وزير السياحة المصري، يحيى راشد، حيث التقى محافظ الأقصر، وقاما بجولة وسط معالم المدينة وآثارها، لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة فعاليات مؤتمر منظمة السياحة العالمية، ومؤتمر المدن السياحية حول العالم، واللذين يقامان على أرض الأقصر، خلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.

ويأتي الاحتفال بتنصيب الأقصر، عاصمة للسياحة العالمية، في الشهر المقبل، وسط حالة من التفاؤل، بين العاملين في القطاع السياحي، وتوقعات بأن يسهم ذلك الحدث، في تجاوز المدينة لأزمتها السياحية، واستعادة مكانتها في أسواق العالم السياحية.