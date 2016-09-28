قادة “حماس″ يتصدّرون احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني السعودي في قطر

الدوحة- القدس العربي- شارك رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، ونائبه اسماعيل هنية، والقيادي موسى أبو مرزوق باحتفالية اليوم الوطني للسعودي الذي أقامته السفارة السعودية في العاصمة القطرية، برعاية وحضور السفير السعودي عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، في فندق “سانت ريجيس الدوحة”.

وشكّلت صورة جمعت مشعل وهنية وأبو مرزوق حدثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية منها بشكل خاص.

وقد نقلت صحف سعودية تعليقات على صورة قادة “حماس″ في الاحتفالية، حيث اعتبر كتّاب وإعلاميون أن ذلك ليس سوى تأكيد على قوة العلاقة بين المملكة وقضية فلسطين.