الولايات المتحدة تعلن مسؤوليتها عن غارتين ضد تنظيم “القاعدة” في اليمن





واشنطن- أ ف ب- أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها شنت غارتين بطائرتين من دون طيار الأسبوع الماضي ضد تنظيم “القاعدة” في اليمن، ما أسفر بحسب واشنطن عن مقتل أربعة عناصر من التنظيم المتطرف.

وقالت قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط “سنتكوم” إن الغارة الأولى نفذت في 20 أيلول/سبتمبر في محافظة مأرب، وقتل فيها عنصران من “القاعدة”.

أما الغارة الثانية، فشنت في 22 أيلول/سبتمبر في محافظة البيضاء (وسط)، وأسفرت أيضا عن مقتل عنصرين آخرين من التنظيم.

وسبق أن أفادت مصادر أمنية يمنية عن الغارتين، لكنها من دون ان تنسبهما صراحة إلى الولايات المتحدة مع انها القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات من دون طيار قادرة على ضرب أهداف في شبه الجزيرة العربية.

وتعتبر واشنطن “قاعدة الجهاد في جزيرة العرب” الفرع الأكثر خطورة للتنظيم الأساسي.

واستفادت التنظيمات الجهادية كـ “القاعدة” وتنظيم “الدولة الاسلامية”، من النزاع بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين، لتعزيز نفوذها خصوصا في جنوب اليمن.

وبدأ التحالف في آذار/مارس 2015 دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين سيطروا على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وفي وقت سابق من هذه السنة، بدأ التحالف العربي باستهداف الجهاديين كذلك، ما مكن القوات الحكومية من استعادة مناطق في جنوب البلاد وجنوبها الشرقي، كانت تحت سيطرتهم منذ اكثر من عام.

وأدى النزاع في اليمن الى مقتل اكثر من 6600 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ آذار/مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.