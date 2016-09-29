تدريبات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا وبريطانيا في نوفمبر

سول- د ب أ- أفادت القوات الجوية الكورية الجنوبية الخميس بأنه من المقرر أن تجري القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية والبريطانية تدريبات مشتركة في الفترة من يوم 4 تشرين ثان/ نوفمبر إلى يوم 10 من الشهر نفسه في قاعدة جوية بمدينة أوسان بإقليم كيونج كي في كوريا الجنوبية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها القوات الجوية للدول الثلاث تدريبات مشتركة بينها، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وتشارك في التدريبات 4 طائرات مقاتلة من نوع تايفون وطائرات لتزويد الطائرات بالوقود في الجو من طراز فويجار من جانب القوات البريطانية، والطائرات المقاتلة من طراز (إف – 15 كيه) و (كيه إف – 16) من جانب القوات الكورية الجنوبية، والطائرات المقاتلة من طراز (إف16-) من جانب القوات الأمريكية.

وقالت القوات الجوية في سول إن القوات الجوية للدول الثلاث ستعزز التعاون في المستقبل، وعلاقات الشراكة المستقبلية على نحو مستمر.