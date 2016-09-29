مجلس الأمن يأسف لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال

نيويورك- الأناضول- أعرب مجلس الأمن الدولي عن أسفه لتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصومال ودعا جميع الأطراف المعنية في البلاد إلى الوفاء بالتزاماتها والتوصل إلى اتفاق بشأن التحديات السياسية المتبقية دون مزيد من التأخير.

وأصدر المجلس بيانا فجر الخميس أكد فيه أن “إجراء انتخابات سلمية وشفافة وشاملة في الصومال يمثل خطوة تاريخية إلى الأمام لجميع الصوماليين، ومسألة حاسمة لاستمرار التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار في البلاد”.

وأمس الأول (الثلاثاء)، حذرت الأمم المتحدة، من تداعيات قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الصومال إلى شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنغ، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن “قرار اللجنة بتأجيل الانتخابات أثار جملة من المخاوف بما في ذلك التلاعب السياسي بنتائجها إضافة إلى إمكانية إعلان تأجيلها مرة أخرى”.

والاثنين الماضي أعلن رئيس لجنة الانتخابات في الصومال عمر عبدلي طغي، تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، لـ “عدم حصول اللجنة على الأموال الكافية لتسيير الانتخابات، إلى جانب مشاكل حول اختيار مجلسي الشيوخ والبرلمان”.

وحذر بيان مجلس الأمن الخميس جميع الأطراف في الصومال من “اتخاذ أي إجراء قد يقوض عملية الانتقال السياسي السلس″، داعيا “الحكومة الاتحادية الصومالية لضمان إجراء العملية الانتخابية بطريقة سلمية وشفافة وذات مصداقية، في مناخ من الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأكد البيان دعم مجلس الأمن للصومال “خلال هذه الفترة الحرجة وما بعدها، ومواصلة متابعة إجراء العملية الانتخابية”.

وكان من المفترض أن تنطلق الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر حتى 10 أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن ينتخب رئيس البرلمان في 25 أكتوبر، وعلى أن ينتخب البرلمان رئيس البلاد في الـ 30 من الشهر نفسه، بنظام الاقتراع السري، قبل أن يتم تأجيل المواعيد السابقة.