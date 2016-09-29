قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية

تل أبيب- د ب أ- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية عشرة فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه “يشتبه في قيام المعتقلين بنشاطات إرهابية وبأعمال عنف مخلة بالنظام”، دون أن تشير إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب الشعبي المحلي والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب”.