مقتل جنديين باكستانيين بتبادل لإطلاق النار مع قوات هندية في كشمير

إسلام أباد- رويترز- أعلن الجيش الباكستاني أن جنديين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات هندية عبر حدود إقليم كشمير المتنازع عليه الخميس في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وأوضح الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان أن تبادل إطلاق النار وقع في قطاعات بهمبر وهوت سبرنج وكيل وليبا واستمر لمدة ست ساعات.

وأكد متحدث باسم الجيش الهندي وقوع قصف من الجانب الباكستاني للحدود على منطقة بونش في الشطر الهندي من كشمير.

وتزعم كل من الهند وباكستان أحقيتها الكاملة في إقليم كشمير لكنهما تقتسمان حاليا إدارة أجزاء من الإقليم المقسم وفقا لخط مراقبة فاصل يشهد وجودا عسكريا مكثفا.