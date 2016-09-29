مسلحون أكراد يقتلون ثلاثة حراس في جنوب شرق تركيا

ديار بكر- رويترز- قالت مصادر أمنية إن مسلحين أكرادا قتلوا ثلاثة أعضاء بوحدة مسلحة مدعومة من الحكومة التركية في إطلاق نار بجنوب شرق البلاد الخميس.

وقالت المصادر إن أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور أطلقوا النار على وحدة حراسة إحدى القرى أثناء تسيير دورية لها في منطقة ريفية بإقليم هكاري المتاخم للعراق وإيران.

ويتشكل حراس القرى من سكان محليين مسلحين ويتلقون تمويلا من الدولة وأحيانا يقاتلون بجانب قوات الأمن في حربها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا منذ عام 1984 للحصول على حكم ذاتي للأكراد.

وفي العام الماضي انهار اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب شرق تركيا حيث تقطن أغلبية كردية وأدى العنف الذي تفجر بعد ذلك إلى سقوط آلاف من المسلحين الأكراد والجنود ورجال الشرطة والمدنيين.