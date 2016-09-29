العبادي يطلع رئيسي الجمهورية والبرلمان على خطط تحرير الموصل

بغداد- الأناضول- أطلع حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، رئيسي الجمهورية، فؤاد معصوم، والبرلمان، سليم الجبوري على الاستعدادات الخاصة بالجانب العسكري للمعركة المرتقبة لتحرير مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي البلاد، من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وقال مكتب العبادي في بيان صادر عنه في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إن “رئيس الوزراء استقبل في مكتبه رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم، والبرلمان سليم الجبوري، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، وجرى بحث الاستعدادات لتحرير الموصل عسكريا وسياسيا وإنسانيا”.

وتابع البيان “كما تم بحث عملية إشراك مقاتلينا الأبطال في المعركة، وتقليل خسائرهم، والحفاظ على المدنيين، وإعادة استقرار المواطنين في المناطق المحررة وحل مشكلة النازحين بالسرعة الممكنة”.

وأضاف أن “المجتمعين اتفقوا على أهمية دعم الإصلاحات الحكومية، وإنجاز التشريعات المهمة في جميع القطاعات ودعمها ومحاربة الفساد”.

من جهته، قال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، الخميس، إن “القوات العراقية أكملت استعداداتها لتحرير مدينة الموصل من قبضة داعش”.

وأوضح وتوت، للأناضول “حتى الآن، لا نمتلك إحصائية دقيقية لأعداد عناصر تنظيم داعش داخل مدينة الموصل، لذا هناك ضرورة ان تشارك قوات الحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة) في المعركة لإضافة زخم عسكري تحسبًا لأي طارئ”.

وتابع أن “تحديد موعد انطلاق عملية تحرير الموصل يخضع لتقديرات القيادة العسكرية في بغداد”.

والأربعاء، قدمت الحكومة العراقية، طلبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة عدد مستشاريها العسكريين، استعدادا لمعركة الموصل المتوقع انطلاقها قبل نهاية العام الجاري.

كما أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء عزمها إرسال 600 جندي إضافي إلى العراق لدعم القوات في عملية استعادة المدينة.

وفي يونيو/ حزيران 2014، استولى “داعش” على عدد من المدن العراقية، بينها الموصل، ومنذ مايو/ أيار 2016، بدأت الحكومة في الدفع بحشود عسكرية قرب الموصل، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من “داعش”، كما تقول الحكومة إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي.