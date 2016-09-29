الشرطة في عدن تعلن مداهمة منزل أمير تنظيم الدولة في اليمن والعثور على مخزن متفجرات متنوعة

اليمن- الأناضول- أعلنت الشرطة في مدينة عدن جنوبي اليمن، الخميس، مداهمتها منزل أمير تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي في البلاد، وعثورها على مخزن متفجرات متنوعة، وفق بيان صادر عنها.

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لها “داهمت مساء أمس منزل أمير تنظيم داعش، قائدها العسكري في اليمن، المدعو رضوان قنان، في مدينة صيرة التابعة لمديرية كريتر بعدن”.

وأضاف البيان أنه “خلال تنفيذ العملية النوعية الناجحة، تم العثور على مخزن متفجرات متنوعه من بينها مادة (T.N.T) شديدة الانفجار، وأحزمة ناسفة، وأجهزة تفجير عن بُعدٍ، وأسلحه متوسطة، وكميات كبيرة من القذائف والصواعق بمختلف أنواعها”، دون ذكر ما إذا كان أمير داعش متواجدًا في المنزل وقت المداهمة أم لا، أو أية تفاصيل أخرى حول العملية.

وقال البيان إن “هذه العملية تأتي ضمن عدة عمليات نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن على معاقل الجماعات الإرهابية التي كانت تستخدمها كمخازن للأسلحة وتصنيع الأحزمة والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة لتنفيذ تفجيرات إرهابية”.

وتابع “تمت العملية بإشراف مباشر من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومدير أمن عدن اللواء، شلال علي شايع″.

وكان تنظيم “الدولة الاسلامية” قد تبنى خلال الفترة القليلة الماضية عدة عمليات اغتيالات وتفجيرات استهدفت قيادات أمنية وعسكرية ومقرات حكومية في عدن التي اتخذتها السلطات اليمنية عاصمة مؤقتة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2015.