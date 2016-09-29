الرئيس الفلبيني: المناورات العسكرية المقبلة مع أمريكا هي الأخيرة

مانيلا- د ب أ- يعتزم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلغاء إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل.

وقال دوتيرتي في خطاب لمواطني الفلبين في هانوي في وقت متأخر الأربعاء إن المناورات العسكرية، التي تستمر تسعة أيام، بين القوات الأمريكية والفلبينية، المقرر أن تبدأ في الرابع من تشرين أول/ اكتوبر المقبل في الفلبين سوف تكون الأخيرة.

وأضاف في هانوي، حيث يزور فيتنام لمدة يومين “أود أن أبلغكم بأن هذه المناورات المشتركة المقبلة بين الفلبين وأمريكا سوف تكون الأخيرة”.

وعلى الرغم من اعتزامه وقف المناورات العسكرية المشتركة، إلا أن دوتيرتي قال إنه سوف “يبقى على التحالف مع أمريكا بسبب وجود معاهدة بين الدولتين موقعه منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي”.

ويشار إلى أن وتيرة التوترات بين الفلبين وأمريكا زادت منذ أن انتقدت واشنطن حملة دوتيرتي لمكافحة المخدرات، التي أسفرت عن مقتل ما لايقل عن 1247 شخصا.

ورد دوتيرتي على الانتقادات، حتى أنه هدد بإهانة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حال طرح قضية انتهاكات حقوق الانسان خلال قمة إقليمية أقيمت في لاوس مطلع هذا الشهر.

وقد تعهد دوتيرتي ببناء “تحالفات للتجارة الداخلية والخارجية” مع دول أخرى مثل الصين وروسيا بدلا من الاعتماد على علاقات الفلبين مع أمريكا.