رولا يموت تواجه السجن 3 سنوات بسبب هيفاء وهبي وهذه التهم

بيروت ـ إدعت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بحق عارضة الأزياء اللبانية رولا يموت، بمواد تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن، على خلفية الدعوى المقامة عليها من الفنانة هيفاء وهبي.

وتواجه رولا يموت جرائم مختلفة، ومنها للمرة الأولى، إختلاق جريمة محاولة القتل المفبركة من قبل يموت، وكذلك التشهير المتعمد والمتكرر بحق هيفاء وهبي، وقد تم إحالتها إلى محكمة جزاء بعبدا المحاكمة والحكم.

وكما هو معروف فإن رولا يموت هي الأخت غير الشقيقة لهيفاء وهبي.

وأثارت يموت مؤخراً، ضجة واسعة، بعد إطلاقها أول أغنية مصوّرة لها عبر “يوتيوب” بعنوان “أنا رولا”، بسبب إطلالاتها “الجريئة” وعبارات الأغنية الشبيهة بأغنية قديمة للفنانة هيفاء وهبي.

وأطلّت رولا، الأخت غير الشقيقة لهيفاء وهبي، في هذا الكليب مرتدية ملابس البحر كما غيّرت بعض العبارات من أغنية “أنا هيفا أنا”، لتصبح “أنا رولا”.