“النمس″ مصطفى الخاني ينفصل عن ابنة بشار الجعفري

دمشق ـ ذكرت تقارير صحافية أن الممثل السوري مصطفى الخاني انفصل عن يارا الجعفري، ابنة مندوب النظام لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.

وأوضح برنامج “ETبالعربي” المعني بأخبار الفنانين والذي يعرض على قناة “MBC” أن مصطفى الخاني “يواجه تحديات عائلية”، إثر انفصاله عن زوجته يارا الجعفري، بعد سنتين من الزواج، مشيرًا إلى أنهما بدءا إجراءات الطلاق.

في حين أوردت مجلة “ليالينا” الفنية أن أسباب طلاق الخاني ما زالت مجهولة، ولا تفاصيل واضحة عنها حتى الآن.

وتزوج الخاني، الذي اشتهر بشخصية “النمس″ في مسلسل “باب الحارة”، من يارا الجعفري في آب 2014، في حفل أقامه بفندق “داماروز” وسط دمشق، بحضور والدها بشار الجعفري ومفتي النظام أحمد حسون وعدد من الفنانين.