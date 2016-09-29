انفجار نسخة من الإصدار المعدل لهاتف نوت 7 واحتراق اصبعي المستخدم

لندن ـ كشف أحد المستخدمين الصينيين أن هاتفه الذكي “نوت 7” تعرض للانفجار، وذلك على الرغم من أنه حصل على أحد هواتف نوت 7 الجديدة المحدثة، والتي أشارت الشركة إلى أنها قد حلت فيها مشكلة انفجار البطارية التيكانت موجودة فيالإصدار السابق.

وقال المستخدم الصيني Hui Renjieإنه اشترى هاتف نوت 7 من خلال موقع JD.comخلال هذا الأسبوع، ووصل إليه صباح الاثنين، لكنه لم يذكر الكثير من التفاصيل عن الأمر بعد ذلك.

وأشار إلى أن الانفجار نتج عنه احتراق إصبعين، بالإضافة إلى احتراق جهاز MacBook، واحتراق هاتف نوت 7 بالكامل، وقد زاره مندوب سامسونج، والذي عرض عليه اخذ الهاتف بعيدا، وهو الأمر الذي رفضه Renjie.

ووفقا لما نشرته Bloombergفإن العميل يقول إنه لم يثق في سامسونج للكشف عن سبب الحريق، ويرغب في الإعلان عن المشكلة، فيما تقول سامسونج إنها لا تزال على تواصل مع العملاء، لكن من غير الواضح إذا ما كانوا قد توصلوا الآن إلى حل.

ومن غير المعروف ما إذا كان وجود مشكلة جديدة في الهواتف المحدثة من نوت 7 قد يؤدي إلى سحب هذه الأجهزة مرة أخرى، مما قد يعرض سمعة سامسونج لخطر كبير.